Qué necesita hacer Marc Márquez en Japón para ser siete veces campeón del mundo de Moto GP

A unas vueltas de volver a hacer historia. Marc Márquez puede convertirse este domingo por la mañana en campeón del mundo de Moto GP por séptima vez en su carrera. El ilerdense de 32 años puede romper además una racha de cinco años consecutivos sin ganar un título mundial.

Marc se acercó este sábado por la mañana a esta posibilidad tras ser segundo en la carrera al sprint, solo por detrás de un renacido Bagnaia, que, eso sí, ha llegado algo tarde...

Además, su máximo y único rival por el título es nada más y nada menos que su hermano Álex Márquez.

¿Cómo llega Marc a la carrera del domingo y qué necesita?

El ocho veces campeón del mundo llega a la carrera de este domingo con 191 puntos más que Álex (521 frente a 330). Las matemáticas en este caso son sencillas, Marc debe evitar perder más de seis puntos con su hermano, y no dependería de lo que hiciera Álex si ganara la carrera o quedara segundo. Es más, en el caso de que el mayor de los Márquez no puntúe, Álex debe ser noveno o mejor para evitar que su hermano levante el título este domingo.

Todas las combinaciones que harían campeón a Marc

3º y Alex no gana

4º y Alex es 3º o peor

5º y Alex es 3º o peor

6º y Alex es 3º o peor

7º y Alex es 4º o peor

8º y Alex es 4º o peor

9º y Alex es 4º o peor

10º y Alex es 5º o peor

11º y Alex es 5º o peor

12º y Alex es 6º o peor

13º y Alex es 7º o peor

14º y Alex es 8º o peor

15º y Alex es 9º o peor

Si no puntúa y Alex es 10º o peor

A un paso de igualar los siete mundiales de Rossi

Todo apunta a que será este domingo cuando se confirme su séptimo título mundial de Moto GP, no obstante, en el peor de los casos será en la próxima carrera, y es que quedan apenas cinco fin de semanas para que termine el Mundial. Este domingo 28 de septiembre, Marc Márquez Aleñá puede igualar al que fuera su ídolo y máximo rival Valentino Rossi con siete títulos mundiales en Moto GP, solo uno menos que la leyenda Giacomo Agostini.

Así va el Mundial de Moto GP

1. Marc Márquez: 521 puntos

2. Álex Márquez: 330 puntos

3. Francesco Bagnaia: 249 puntos

4. Marco Bezzecchi: 229 puntos

5. Pedro Acosta: 195 puntos

