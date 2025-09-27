Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Alcaraz se olvida del tobillo y vence a Bergs para meterse en cuartos de final de Tokio

El murciano coge ritmo en Japón y se enfrentará a Nakashima en cuartos de final. Rune y Fritz siguen fuertes en la otra parte del cuadro.

Carlos Alcaraz durante su partido ante Bergs en Tokio

Carlos Alcaraz durante su partido ante Bergs en Tokio

Carlos Alcaraz parece haber dicho adiós a las molestias en el tobillo que le provocaron un gran susto ante Báez en su debut en Tokio y que no le permitieron entrenar con normalidad este viernes. El número 1 del mundo se deshizo este sábado del belga Zizou Bergs por 6-4 y 6-3 para meterse en unos nuevos cuartos de final en su primera aparición en Tokio (ATP 500).

El murciano tuvo que esperar hasta el décimo juego del primer set para conseguir el break definitivo (6-4), y es que antes se habían intercambiado hasta dos roturas cada uno. Pese a sufrir con su segundo servicio, Carlitos ganó cinco de las seis bolas de break y dominó con casi un 70% de primeros ganados. Suficiente para solventar la papeleta ante el belga y avanzar en apenas hora y veinte de juego.

Contra Nakashima en semifinales

Otra victoria más esta temporada que le sirve para pisar unos nuevos cuartos de final, ronda en la que se verá las caras contra el estadounidense Brandon Nakasahima por un puesto en semifinales, donde le esperarían Casper Ruud o el australiano Vukic. No obstante, la mejor noticia para el español es que hoy no dio sensación alguna de dolor en el tobillo, algo que llegó a preocupar al jugador y a su equipo durante su encuentro ante el argentino Báez.

Por la otra parte del cuadro los duelos de cuartos de final enfrentarán a Brooksby-Rune y Korda-Fritz.

Así va la lucha por el número 1 en 'directo'

Durante esta semana, y prácticamente lo que reste de 2025, Alcaraz y Sinner protagonizarán una lucha por terminar el año en lo más alto del ranking ATP. Carlitos aventaja en estos momentos al italiano en 760 puntos y para mantener esa ventaja necesita ganar el ATP 500 de Tokio para 'compensar' que no compite y no puede revalidar el título en China. Torneo que sí está disputando Sinner y que precisamente perdió ante el español el año pasado en la final. El de San Candido defiende los 330 puntos como subcampeón y de momento ha vencido a Cilic y Atmane para plantarse en cuartos ante el húngaro Marozsan.

En cambio, todo apunta a que Alcaraz terminará 2025 como número 1 ya que solo defiende 1.000 puntos en lo que resta de temporada, mientras que Sinner debe defender 2.830.

