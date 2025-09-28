Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tokio

Alcaraz sigue arrasando en Tokio: vence a Nakashima y pisa su undécima semifinal de la temporada

El murciano ofreció una nueva exhibición de golpes y virtuosismo para conseguir su novena semifinal consecutiva de 2025. Casper Ruud será su rival por un puesto en la final.

Carlos Alcaraz celebra un punto

Carlos Alcaraz celebra un puntoEFE

Publicidad

Juega en otra liga. Alcaraz pasó por encima, esta vez de Brandon Nakashima (6-2 y 6-4 en apenas 1:20), para meterse en su novena semifinal consecutiva y en la undécima de la temporada 2025, una campaña en la que también ha igualado ya su récord de victorias (65), pese a que todavía quedan por delante al menos otros cuatro torneos.

Una superioridad insultante

El número 1 del mundo ofreció de nuevo una exhibición de tenis, confianza y golpes, especialmente una derecha cruzada y en carrera que volvió loco al 33 de la ATP. Un nivel extraterrestre que le sirve para pasar por encima de la mayoría de tenistas del planeta, y dando además la sensación de que juega dos, tres o hasta cuatro escalones por debajo de su máximo nivel. Una superioridad insultante frente al 99% del circuito, tanto que enlaza nueve semifinales consecutivas, once en lo que llevamos de 2025, 65 victorias y que roza el que podría ser su octavo título de la temporada.

Carlitos ha hecho de lo extraordinaria una rutina, juega para el espectáculo y el disfrute propio y ajeno, pero es que hasta los highlights le salen casi sin querer. Una máquina perfecta de jugar al tenis y de hacer extremadamente fácil lo imposible. Pocos tenistas en la historia de este deporte han rendido a un nivel mayor que el murciano en 2025. Su derecha, sin ningún tipo de duda, ya es una de las mejores que jamás ha habido.

Ante Nakashima y sin esforzarse demasiado ganó un 83% de primeros saques y un 80% de segundos. Solo perdió ocho puntos con su servicio. Ocho.

Ruud, rival en semifinales

Este lunes buscará su décima final de la temporada, pero antes tendrá que derrotar a Casper Ruud, quien hace unos días formó pareja de dobles con el español en la Laver Cup. El balance en partidos oficiales es de cuatro victorias para Carlos y una para el noruego, que le ganó en el último duelo entre ambos en el Round Robin de las ATP Finals 2024. En el horizonte de una hipotética final están los estadounidenses Brooksby y Fritz, este último le ganó recientemente en la Laver Cup.

El de El Palmar sigue con opciones de defender los 500 puntos que el año pasado ganó en Pekín, torneo que decidió no jugar pero que si gana este en Tokio (ATP 500) le valdría para defender igualmente los 500 puntos. En la capital china sí que está Jannik Sinner, el cual defiende la final del año pasado ante Alcaraz y que en esta próxima madrugada se medirá ante el húngaro Marozsan. Carlitos aventaja en estos momentos al italiano en 760 puntos. Davidovich, por su parte, cayó ante Medvedev en octavos de final de Pekín por un doble 6-3.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El primer Real Madrid - Barcelona de LaLiga ya tiene fecha oficial: horario confirmado de El Clásico

Bellingham y Pedri en El Clásico

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz celebra un punto

Alcaraz sigue arrasando en Tokio: vence a Nakashima y pisa su undécima semifinal de la temporada

Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP en Japón

Marc Márquez se proclama campeón del mundo de MotoGP en Japón

Raphinha y Oyarzabal

Barcelona - Real Sociedad: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga en directo

Marc Márquez tras ser segundo en la sprint de Japón
Moto GP

Qué necesita hacer Marc Márquez en Japón para ser siete veces campeón del mundo de Moto GP

Simeone tras el quinto gol del Atlético al Real Madrid
LaLiga

Simeone 'rompe' a llorar tras la histórica goleada al Real Madrid: "Lloré porque..."

Julián Álvarez celebra su segundo gol en el derbi
LaLiga

Julián Álvarez y el Atleti se comen al Madrid en el Metropolitano y dejan el liderato en manos del Barça (5-2)

Victoria capital de un Atleti que se adelantó, remontó posteriormente y disfrutó de una nueva obra de arte de Julián con un golazo de falta. El Madrid de Xabi, sin alma, defensa e ideas, encaja una goleada en su primera prueba real de la temporada. Si el Barça gana este domingo a la Real será nuevo líder.

Carlos Alcaraz durante su partido ante Bergs en Tokio
Tenis

Alcaraz se olvida del tobillo y vence a Bergs para meterse en cuartos de final de Tokio

El murciano coge ritmo en Japón y se enfrentará a Nakashima en cuartos de final. Rune y Fritz siguen fuertes en la otra parte del cuadro.

Andrzej Bargiel durante su descenso con esquís por el Everest

Andrzej Bargiel desciende el Everest en esquís sin oxígeno suplementario en una hazaña histórica

Joan García, en un partido con el Barcelona

Joan García, entre cuatro y seis semanas de baja

La apneísta Isabel Sánchez-Arán, tras una inmersión

Isabel Sánchez-Arán gana dos medallas de bronce en el Mundial de apnea

Publicidad