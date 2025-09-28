Alcaraz sigue arrasando en Tokio: vence a Nakashima y pisa su undécima semifinal de la temporada

Juega en otra liga. Alcaraz pasó por encima, esta vez de Brandon Nakashima (6-2 y 6-4 en apenas 1:20), para meterse en su novena semifinal consecutiva y en la undécima de la temporada 2025, una campaña en la que también ha igualado ya su récord de victorias (65), pese a que todavía quedan por delante al menos otros cuatro torneos.

Una superioridad insultante

El número 1 del mundo ofreció de nuevo una exhibición de tenis, confianza y golpes, especialmente una derecha cruzada y en carrera que volvió loco al 33 de la ATP. Un nivel extraterrestre que le sirve para pasar por encima de la mayoría de tenistas del planeta, y dando además la sensación de que juega dos, tres o hasta cuatro escalones por debajo de su máximo nivel. Una superioridad insultante frente al 99% del circuito, tanto que enlaza nueve semifinales consecutivas, once en lo que llevamos de 2025, 65 victorias y que roza el que podría ser su octavo título de la temporada.

Carlitos ha hecho de lo extraordinaria una rutina, juega para el espectáculo y el disfrute propio y ajeno, pero es que hasta los highlights le salen casi sin querer. Una máquina perfecta de jugar al tenis y de hacer extremadamente fácil lo imposible. Pocos tenistas en la historia de este deporte han rendido a un nivel mayor que el murciano en 2025. Su derecha, sin ningún tipo de duda, ya es una de las mejores que jamás ha habido.

Ante Nakashima y sin esforzarse demasiado ganó un 83% de primeros saques y un 80% de segundos. Solo perdió ocho puntos con su servicio. Ocho.

Ruud, rival en semifinales

Este lunes buscará su décima final de la temporada, pero antes tendrá que derrotar a Casper Ruud, quien hace unos días formó pareja de dobles con el español en la Laver Cup. El balance en partidos oficiales es de cuatro victorias para Carlos y una para el noruego, que le ganó en el último duelo entre ambos en el Round Robin de las ATP Finals 2024. En el horizonte de una hipotética final están los estadounidenses Brooksby y Fritz, este último le ganó recientemente en la Laver Cup.

El de El Palmar sigue con opciones de defender los 500 puntos que el año pasado ganó en Pekín, torneo que decidió no jugar pero que si gana este en Tokio (ATP 500) le valdría para defender igualmente los 500 puntos. En la capital china sí que está Jannik Sinner, el cual defiende la final del año pasado ante Alcaraz y que en esta próxima madrugada se medirá ante el húngaro Marozsan. Carlitos aventaja en estos momentos al italiano en 760 puntos. Davidovich, por su parte, cayó ante Medvedev en octavos de final de Pekín por un doble 6-3.

