Pablo Carreño carga contra Djokovic: "Cada vez que está en aprietos pide la asistencia"

Una vez más Novak Djokovic recurrió a la asistencia médica cuando lo estaba pasando mal en su partido ante Pablo Carreño. Una circunstancia que no gustó mucho al tenista español, quien aseguró que siempre suele ocurrir con el tenista serbio.

"Cada vez que Djokovic está en aprietos pide la asistencia. No me ha descentrado porque ya sabía que pasaría. Es algo que suele hacer", denuncio Carreño.

Al final, el tenista español cayó en cuatro sets (4-6, 6-2, 6-3 y 6-4) ante Djokovic. "No estaba cómodo, he hecho que tuviera dudas", añadió Carreño.

"No sé si tiene algo en el hombro o es mental. No me ha descentrado porque ya lo sabía", indicó Carreño, que ya se había medido con Djokovic en el US Open, en un partido que supuso la eliminación del número 1 del mundo tras propinar un pelotazo a una juez de línea.

"Mi nivel ha subido, ahora vuelvo a tener el respeto de los jugadores, me ven otra vez peligroso. Cuando juego a mi mejor nivel demuestro que puedo pelear con cualquiera. Es una dinámica positiva, que está acompañada de resultados", indicó Carreño.

"Este año he tenido mucho tiempo para entrenar, el salto de calidad ha sido grande, estamos por el buen camino", aseguró el jugador asturiano.