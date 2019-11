Ortega Smith carga contra Gerard Piqué: "Un jugador que ha despreciado a España no me gusta nada"

Más información La mirada de Javier Ortega Smith a Gerard Piqué en la presentación de la Copa Davis en Madrid

Gerard Piqué ha acudido a la presentación de las finales de la Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid. El futbolista ha coincidido en el acto con algunos políticos de la Comunidad de Madrid como Díaz Ayuso, el alcalde Martínez-Almeida o incluso en secretario general de Vox, Javier Ortega-Smith.

El político y el jugador del FC Barcelona no se han saludado y tampoco han intercambiado miradas durante el acto. 'El Chiringuito de Jugones' logró hablar con el secretario general de la formación verde, que aseguró que no se han saludado ninguno de los dos días y que no va detrás del jugador para saludarle.

"Para mí, un jugador de cualquier deporte que ha despreciado a España y a los españoles, y que ha abogado por la división de España no me gusta nada", ha explicado Ortega-Smith. "No le he saludado ni hoy, ni ayer, ni nunca", dijo.

'No era para darle una colleja'

El político, además, se ha sentado detrás del central durante la intervención del alcalde de Madrid, aunque aseguró que fue por motivos de protocolo e ironizó asegurando que no era para darle una colleja a Piqué.

La competición comienza el próximo 18 de noviembre y se juega durante una semana