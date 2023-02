Novak Djokovic podrá jugar el US Open

Novak Djokovic ha recibido otra buena noticia en este comienzo de 2023. El serbio, que el pasado domingo conquistaba su décimo Open de Australia y recuperaba el número 1 de la ATP, ya sabe que este año sí podrá jugar el US Open. Y es que el Gobierno de Estados Unidos ha informado de que levantará las restricciones de entrada para los no vacunados frente al covid-19 el próximo 11 de mayo.

Este cambio supone que Novak Djokovic podrá disputar el último grand slam del año, un 'major' que no pudo disputar el año pasado al no estar vacunado frente al coronavirus. El ganador de 22 grand slam no podrá estar en los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, al jugarse antes de ese 11 de mayo, pero sí estará en el US Open, torneo que ha ganado en tres ocasiones (2011, 2015 y 2018).

Djokovic vs Nadal, próxima parada: Roland Garros

La noticia es muy positiva para un Djokovic que pugna con Nadal por ser el tenista con más grand slam de la historia. Ambos tenistas están empatados a 22 majors y la siguiente batalla se librará en Roland Garros, torneo que Nadal ha ganado en 14 ocasiones.

Tras la batalla de París, el duelo entre el serbio y el balear se trasladará a Wimbledon, territorio propicio para un Djokovic que se ha doctorado en 'La Catedral' del tenis siete ocasiones.

Hasta ahora Novak Djokovic tenía vetada su entrada en Estados Unidos, lo que le impedía disputar el US Open, último grand slam de la temporada. El nuevo cambio en la legislación estadounidense permitirá al serbio jugar en Nueva York y prolongar a la Gran Manzana su épico duelo con un Nadal que se recupera a día de hoy de la lesión que le dejó fuera del Open de Australia.