Novak Djokovic no jugará el US Open

Se despeja una de las grandes dudas en torno a los participantes del US Open. Novak Djokovic no estará en el último Grand Slam de la temporada, tal y como ha anunciado el propio tenista en sus redes sociales.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open. Gracias por sus mensajes de amor y apoyo. ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!", ha anunciado.

Djokovic ha renunciado así ha jugar el Grand Slam de Flushing Medows por no estar vacunado contra el coronavirus. En principio, el torno sí permitía al tenista serbio competir pero no podía entrar en Estados Unidos ya que el país exige el certificado de vacunación a ciudadanos no residentes y no estadounidense.

No cumple los requisitos de entrada a Estados Unidos

Aunque el Gobierno de Biden había planteado relajar los requisitos de entrada, esta medida no se ha aprobado a tiempo para que Novak Djokovic pueda disputar el US Open. Hace unos días, cuando se presentó el cartel del torneo, Djokovic ya no aparecía lo que aumentaba las dudas de que finalmente compitiera.

De esta manera, Novak Djokovik, 3 veces campeón en Nueva York y finalista el año pasado, no podrá conquistar un nuevo Grand Slam y se quedará con 21 grandes, uno menos que Rafa Nadal que tiene 22 y sí estará en las pistas de Flushing Medows.

"Novak es un gran campeón y es una lástima que no pueda competir en el Abierto de Estados Unidos, al no poder acceder al país por el requisito de vacunación del Gobierno para los no ciudadanos. Estamos ansiosos por recibir a Novak en el Abierto de EEUU de 2023", ha explicado la directora del torneo al conocerse la noticia. Este es el segundo Grand Slam que se pierde Djokovic esta temporada tras el Abierto de Australia por no estar vacunado.