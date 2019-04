Nadal: "De momento no me toca ganar"

Rafa Nadal está triste, pero consciente de la situación que vive y lo que tiene que hacer para recuperarse. Dice adiós al US Open, un torneo que ha ganado dos veces, en 2010 y 2013, ambas frente a Djokovic.

Quiere recuperar su mejor tenis, y la derrota frente a Fognini en el US Open, no le ha hundido: "Estoy jugando mejor, con unas sensaciones mejores a nivel mental y tenístico. Desde la seguridad de que no voy a hacer desastres, es más fácil poder conseguir un nivel mejor. He tenido demasiadas dudas durante toda la temporada porque no he conseguido mantener una estabilidad de juego. Me falta un poco más, un poquito más de todo", ha declarado

No baja los brazos, pese a ser la tercera derrota del año ante Fognini. "No me he hundido mentalmente ningún momento, y ha habido momentos para hundirme después de todo lo que ha pasado, pero no lo he hecho. De momento no me toca ganar, tengo que asumir que tengo que mejorar", ha concluido.