Nadal: "Me he puesto nervioso porque he perdido muchas veces contra Djokovic"

Rafael Nadal se mostró satisfecho por su victoria ante Novak Djokovic en Madrid después de casi tres años, pero admitió que las dos últimas temporadas no habían sido las mejores para él y si para el serbio, y que lo importante cuando pasen los años "son los títulos y no los rivales". "Cuando llevas varios partidos perdiendo sabes que eso está ahí", dijo Nadal sobre la racha de siete partidos perdidos cortada en la Caja Mágica.

"Mis dos últimos años no habían sido buenos y si para él. Es un partido más. Para mi lo importante es estar en otra final. Cuando pasan los años lo que quedan son los títulos no los rivales. Hay partidos que quedan más que otros. Pelear por un titula aquí en casa es muy especial", dijo.

"Era un partido difícil, he salido sabiendo que aún jugando bien, podía no ganar. He jugado un muy buen primer set, en el segundo había más nervios, he jugado más corto y se ha ajustado todo más. He ganado, mantengo mi línea, y es otra final y muy feliz", resumió el balear.

"Me he puesto nervioso porque era un partido importante para mi. Porque he perdido contra el muchas veces y siempre hay nervios por poder romper una racha como esa. Ese 40-15 y esa bola de rotura han sido momentos de nervios para mi. Ha sido un gran resultado para mi", reiteró.

"He jugado muy bien. Sobre todo el primer set. He golpeado bien la derecha y el revés. En el segundo no he tenido el control siempre. He cambiado más direcciones y necesitaba jugar más puntos a la línea. Habia nervios porque era un partido importante para mi", comentó Nadal sobre el partido, que marcaba el duelo 50 contra el serbio.