Nadal habla sobre Bachelot: "Está en juego la credibilidad del deporte"

El tenista español Rafael Nadal aseguró que con las acusaciones de la exministra francesa Roselyne Bachelot sobre su presunto dopaje no está en juego solo su propia credibilidad, sino la del tenis en general. "Alguien que se supone que es serio, responsable, no puede decir esas cosas sin tener la menor prueba. Yo no tengo miedo, pero está en juego la credibilidad del deporte de manera general", aseguró el jugador en una entrevista que publica el semanal del diario 'L'Équipe', en vísperas del inicio de Roland Garros.

Bachelot, que fue ministra francesa de Deportes entre 2007 y 2010, afirmó en marzo pasado en un programa de televisión que "se sabe que la lesión de Rafael Nadal, que duró siete meses, fue seguramente a causa de un control positivo". Nadal interpuso una demanda contra la exministra porque, "nadie puede decir cosas como esa sin información" y "la única manera de detener ese tipo de declaraciones infundadas es iniciar una acción de justicia". "Y tengo plena confianza en la justicia francesa", señaló el tenista..

El tenista español asegura estar "sereno" y ajeno a estas declaraciones porque se siente protegido por "el trabajo hecho para llegar a este punto". Sobre las dudas que despierta su tenis físico, Nadal responde que "son una falta de respeto a (su) trabajo cotidiano". "Algunos jugadores golpean más fuerte que yo, otros son más fuertes físicamente, otros incluso mentalmente. Hay que tener todas esas cualidades para ser el mejor. Pero nunca dudaré de nadie por tenerlas", aseguró.

Nadal se mostró convencido de que todos sus rivales "están limpios" porque cree "en el sistema antidopaje". El tenista analizó las continuas dudas sobre la limpieza del deporte español que emanan de Francia, empezando por el actual capitán del equipo de Copa Davis, Yannick Noah, que en 2001 aseguró que los deportistas españoles usaban "una poción mágica".

El tenista insistió en su deseo de que se publiquen los resultados antidopaje de todos los deportistas, pero señaló que deben ser las instancias oficiales quienes lo hagan porque los atletas no tendrían credibilidad si lo hicieran.

Nadal dijo haber sido sometido a "entre 12 y 15" controles el año pasado y se mostró favorable a que estos se incrementen si eso contribuye a mejorar la lucha contra el dopaje, así como a conservar las pruebas durante años para ser analizadas en el futuro. "Yo quiero el programa antidopaje más riguroso posible. Siempre apoyaré las iniciativas para mejorarlo, sin importar el dinero que cueste", comentó.