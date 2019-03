Nadal: "Djokovic es mejor que yo en todas las facetas"

Rafa Nadal no pudo batir a Novak Djokovic en la Copa de Maestros de Londres. El balear cayó en dos sets, por un doble 6-3, en poco más de una hora y se tuvo que rendir ante la superioridad de su rival en los envites que han jugado el uno contra el otro en estos últimos tiempos. "Sólo puedo felicitarle. Así está la cosa. Es casi invencible y mejor que yo por el momento", dijo el español.

"Está sirviendo muy bien y juega sin cometer errores. Mereció la victoria. Sólo puedo felicitarle y no desearle suerte para el próximo año. Tengo que seguir practicando como lo he hecho hasta ahora y mejorar si quiere tener opciones ante él el año que viene. Este año he jugado en otra liga sin pensar en Djokovic", comentó Rafa.

Nadal considera que ha hecho un gran Masters de Londres: "Ha sido de los mejores de mi carrera. He estado a un nivel alto todos los días pero me he enfrentado a un jugador que es mejor que yo en todas las facetas. Hay que aceptar que Djokovic es superior".