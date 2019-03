Nadal cae frente a Fognini y dice adiós al US Open

El mallorquín Rafael Nadal, octavo cabeza de serie, no pudo superar la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos al perder en el último partido de la quinta jornada por 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 frente al italiano Fabio Fognini. La derrota de Nadal fue la tercera de la jornada del tenis masculino español después que también habían quedado eliminados el veterano David Ferrer, séptimo cabeza de serie, que generó la sorpresa al perder ante el francés Jeremy Chardy, vigésimo séptimo favorito, y Tommy Robredo (26) que también tuvo como verdugo a otro tenista galo, Benoit Paire.

La compensación fue ver los triunfos del toledano Feliciano López, próximo rival de Fognini, junto con el castellonense Roberto Bautista Agut que lograron el pase a los octavos. Nadal, que había llegado al último torneo de Grand Slam de la temporada con dudas sobre su juego, volvió a mostrar inconsistencia, y su gran espíritu de lucha no fue suficiente para conseguir la victoria ante un rival que le había ganado ya dos veces este año. Aunque Nadal consiguió ganar las dos primeras mangas, en la tercera no encontró su mejor saque y permitió que el italiano se mantuviese con vida, lo que al final le costaría la eliminación. El haber perdido la manga no desmoralizó a Nadal que mantuvo la concentración y comenzó la cuarta con el break para el 2-0, pero de nuevo su saque no le respondió y lo perdió en el cuarto (2-2) y octavo (3-5) para ceder el set. Después de tres horas de acción el partido estaba empatado a 2-2 y todo tendría que decidirse en el quinto, que Nadal comenzó seguro con su saque al dejar en blanco a Fognini, que le respondió con la misma moneda.

Pero de nuevo, el tenista de Manacor dejó escapar una ventaja de 40-15 en el tercero y lo perdió ante un crecido Fognini que seguía metiendo golpes ganadores con total facilidad. Sin embargo, Nadal, con los aficionados entregado por completo a su causa, iba a jugar su mejor tenis en el cuarto para recuperar el saque, pero lo que había ganado lo perdió de nuevo con el suyo al cometer tres errores no forzados en el quinto y Fognini se puso arriba (3-2) para luego perder también el suyo con doble falta (3-3).

La historia se repitió en el séptimo para el 4-3 de Fognini y el un memorable octavo en el que Nadal superó un 40-15 adverso para poner el 4-4 tras 10 minutos de acción, pero todo siguió igual en el noveno que perdió el de Manacor con tres golpes ganadores de su rival que se colocó 5-4 y esta vez, si, aprovechó su primera pelota de partido (40-30) para asegurar la victoria. Después de tres horas y 46 minutos, Fognini, 32 del mundo, lograba el triunfo, el mejor desde que en el 2011 fue semifinalista. Fognini brilló con 70 golpes ganadores por 30 de Nadal aunque cometió 57 errores no forzados y siete dobles faltas por 18 y dos respectivamente, del tenista de Manacor.

Pero al final en los tres últimos sets siempre consiguió que los puntos decisivos cayesen de su lado y rompió nueve veces el servicio a Nadal por ocho que le hizo el exnúmero uno del mundo, que por primera vez desde el 2005 no superó la tercera ronda. Fognini tendrá de rival a López, decimoctavo cabeza de serie, que dio la gran sorpresa positiva al vencer al temido canadiense Milos Raonic, décimo favorito, por 6-2, 7-6 (7) y 6-3. López, que disputa el decimocuarto Abierto, consiguió el pase a la cuarta ronda por primera vez desde el 2010, y su rival será el ganador del duelo que esta noche van a protagonizar su compatriota Rafael Nadal (8) frente al italiano Fabio Fognini (32).

El tenista toledano, que estuvo brillante con su saque al meter 16 aces y cometer dos dobles faltas por 12 y 7, respectivamente de su rival, que nunca le pudo hacer un break en las cuatro oportunidades que tuvo, con su triunfo se puso 4-3 en los duelos que ha mantenido como profesional ante Raonic. El otro triunfo español lo consiguió Bautista Agut que remontó dos mangas en contra ante el belga David Goffin, decimocuarto favorito, que no pudo completar el partido y se retiró en la cuarta cuando el marcador estaba a su favor 6-2, 7-5, 3-6, 1-3.

Bautista, que consiguió por segundo año consecutivo el pase a la cuarta ronda tendrá como rival nada menos que al número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, que venció por 6-3, 7-5 y 7-5 al italiano Andreas Seppi. El duelo entre Djokovic y Baustista será el tercero que disputen con ventaja de 2-0 para el tenista serbio, que logró los triunfos en el 2013 y en el 2014, ambos sobre superficies duras.

Las otras derrotas de la jornada para el tenis español las cosecharon Ferrer, que confirmó que no llego al Abierto en su mejor momento, y no pudo con Chardy, que lo ganó 7-6 (8), 4-6, 6-3 y 6-1. Mientras que Robredo, por la mañana, tampoco pudo con el francés Paine que como su compatriota no llegaba favorito al partido, pero ganó fácil por 7-6 (7), 6-1 y 6-1.