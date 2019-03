Murray mete a Gran Bretaña en la final de la Copa Davis por primera vez desde 1978

El escocés Andy Murray, número tres del mundo, se impuso hoy al australiano Bernard Tomic por 7-5, 6-3 y 6-2, en una hora y 46 minutos, y sumó el tercer y definitivo punto que clasifica a Gran Bretaña para la final del Grupo Mundial de la Copa Davis.

La primera raqueta británica, que ya jugó el viernes su partido de individuales y el sábado el de dobles, se impuso al número uno australiano, 23 en el ránking ATP, en el Emirates Arena de Glasgow y clasificó a Gran Bretaña a su primera final desde 1978.

Lo dio todo por su país

"Ganar por tu país y por tus compañeros es algo que significa mucho. El público estuvo increíble desde el primer punto hasta el último", dijo Murray tras el choque. "Físicamente no me he sentido a tope este fin de semana, con bastantes dolores de espalda, pero he intentado camuflarlos y hacer mi tenis", agregó el escocés.

Murray, que ya ganó el viernes su punto de individuales al batir a Thanasi Kokkinakis y el sábado el de dobles junto con su hermano Jamie, se ha erigido nuevamente como el héroe de su país, que busca su primera 'ensaladera' desde 1936, un equipo que por aquel entonces estaba liderado por el mítico Fred Perry.

"Andy es muy bueno, ¿no?", dijo el capitán británico, Leon Smith. "Ha rendido a un nivel supremo durante todo el fin de semana. Tiene calidad y pelea cada punto. Hoy estuvo absolutamente perfecto", añadió. Gran Bretaña se enfrentará en la final de la Copa Davis, del 27 al 29 de noviembre, con el ganador de la segunda semifinal entre Bélgica y Argentina. De vencer Argentina la final se disputará en suelo británico, mientras que si finalmente se imponen los 'diablos rojos' esta tendrá lugar en Bélgica.