Muguruza cae eliminada en segunda ronda de Wimbledon ante Cepelova

Garbiñe Muguruza se quedó sin energía, le faltó la chispa con la que ganó Roland Garros y abandonó Wimbledon en la segunda ronda, en una jornada en la que también hicieron las maletas David Ferrer, Nicolás Almagro y Lara Arruabarrena, pero en la que Roberto Bautista, Carla Suárez y un gran Albert Ramos se colocaron en tercera ronda.

Falta de brillo, con evidentes gestos de que no se encontraba agusto, y quizás incluso enferma, Garbiñe cedió ante la eslovaca Jana Cepelova, 124 del mundo, procedente de la fase previa y a quien había vencido en Sevilla en un torneo ITF en 2011, por 6-3 y 6-2 en 59 minutos, en la pista número uno del recinto del All England Club.

El descalabro de Garbiñe fue mayúsculo, aunque se lo tomó sin drama, "sin depres", como ella misma describió luego. La española ya había tenido que sufrir para salvar su primer partido ante la italiana Camila Giorgi, en tres sets, pero este jueves la falta de fuerza, y quizás un agotamiento mental tras ganar su primer Grand Slam en París hace tres semanas, se convirtieron en un cóctel diabólico.

En el Mallorca Open cayó en primera ante la belga Kirsten Flipkens y allí Garbiñe adujo falta de preparación para jugar en Wimbledon. En Londres, donde sí ha tenido horas de entrenamiento, ha llegado agotada psíquicamente. "Voy a aprender que tienes que concentrarte en cómo recuperarte y no llegar a un momento en el que tu energía está baja, especialmente en un Grand Slam.

No puedes llegar a un Grand Slam sin estar bien", razonó. Su gran problema fue que la falta de esa energía dejó escapar a su rival en el comienzo de ambos sets, y solo reaccionó cuando se encontró contra las cuerdas (5-1), y ya casi perdida. Su falta de convicción se reflejó en el saque, que perdió en cuatro ocasiones, además de sumar cuatro dobles faltas.

Su derecha se perdió sin rumbo al fondo de la pista. Acabó el encuentro con 22 errores no forzados. David Ferrer se mostró abatido, sin encontrar solución a lo que considera una situación nueva para él, tras perder con el francés Nicolas Mahut en Wimbledon, por 6-1, 6-4 y 6-3, y comentó que ahora lo que quiere es "desconectar de todo y de todos", porque se encuentra en un bache y ha tocado fondo.

"Necesito mejorar en todos los aspectos. Me encuentro muy lejos de mi nivel, sobre todo mentalmente, no consigo mantener la concentración durante todo el partido, y poco más que decir", admitió Ferrer tras ceder en la segunda ronda y encajar su derrota número 14 este año, en el que todavía no ha ganado un solo título. El jugador español señaló que no es un problema de lesiones, algo que le ha martirizado esta temporada.

"El problema es que no se cuál es el problema", dijo. "No tengo fuerza, ni una actitud competitiva, hoy y durante muchos partidos este año. Es una realidad, no hay un motivo real, porque estoy bien, pero me esta costando competir y es algo nuevo para mi, porque nunca me había pasado", analizó Ferrer, de 34 años, profesional desde el 2000, con 26 títulos en su palmarés y que llegó a ser tercero del mundo hace tres temporadas