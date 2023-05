El momento en que toda la Manolo Santana le canta el cumpleaños feliz a Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz cumplió este viernes 20 años y lo hizo venciendo a Borna Coric en las semifinales del Mutua Madrid Open. El balear está a una victoria de repetir título sobre la tierra batida de Madrid y el domingo podría salir de la capital de España como virtual número 1 de la ATP. El de El Palmar está empeñado en derribar todos los récords y, como el mismo reconoció, convertirse en uno de los mejores tenistas de la historia.

Y es que recién cumplida la veintena, Carlos Alcaraz acumula un Grand Slam (US Open), tres Masters 1.000 (Miami, Madrid e Indian Wells) y ha sido el número 1 más precoz de la historia. Números de leyenda que incrementó el día de su 20º cumpleaños en una Manolo Santana entregada al nuevo ídolo del tenis español. Tras el partido, la organización del Mutua Madrid Open obsequió a Alcaraz con una enorme tarta, un bonito gesto que agradeció el pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Y, tras probar la tarta, Carlos Alcaraz escuchó como todos los espectadores de la pista central de Madrid entonaban el cumpleaños feliz, un emotivo momento que dejó sin palabras al propio Alcaraz.

"Me he repetido lo mismo que en el US Open: que soy un toro, y que yo podía"

Este domingo Carlos Alcaraz jugará su segunda final del Mutua Madrid Open. El año pasado logró el título y 365 días después está a un triunfo de repetir. Tras conquistar Buenos Aires, Indian Wells y su segundo Conde de Godó, Carlos Alcaraz busca su segundo entorchado sobre la arcilla de Madrid.

"Me he repetido lo mismo que en el US Open: que soy un toro, y que yo podía", resumía Carlos Alcaraz al micrófono de Alex Corretja tras su victoria ante Borna. El de El Palmar suma 20 triunfos consecutivos en territorio español (Godó 2022, Mutua Madrid Open 2022, Godó 2023 y lo que va del Mutua 2023). El domingo puede sumar su victoria 21 y defender con éxito, como ya hizo en Barcelona, el título en Madrid.