Carlos Alcaraz: "Muchos de los problemas vienen por el miedo a la derrota y..."

Carlos Alcaraz está a dos victorias de revalidar el título en Madrid. El actual campeón del Mutua Madrid Open sometió a un combativo Karen Khachanov para regalarse unas semifinales en la capital de España el próximo viernes, el día en el que cumplirá 20 años. El murciano va camino de sumar el cuarto Masters 1.000 de su carrera (Miami, Madrid, Indian Wells y ¿Madrid de nuevo) y recuperar el número 1 de la ATP.

El tenista de El Palmar no esconde que su objetivo es llegar a ser "uno de los mejores tenistas de la historia".

"Mi sueño es ser uno de los mejores tenistas de la historia. Es un sueño muy grande, probablemente demasiado grande, pero tienes que soñar a lo grande en este mundo y pensar a lo grande también. Quiero ser parte de los mejores tenistas de la historia y trabajaré para ello", apuntó Alcaraz tras su triunfo ante el ruso.

Va camino de ese objetivo. Sin todavía haber cumplido los 20 años, Carlos Alcaraz ha ganado 117 de los 150 partidos que ha jugado como profesional en la ATP. Unos números tremendos y de los que el murciano reconoce estar orgulloso.

"Lo que me dicen esos números es que con tan poco tiempo en el circuito, dos años y medio, haber jugado tantos partidos y haber ganado tantos es un orgullo. Quiere decir que en poco tiempo me he consolidado, he jugado grandes partidos, algunos increíbles. Todos esos partidos me han hecho crecer", explicó Carlos Alcaraz.

"¿Los fracasos? Me lo tomo como una manera de seguir aprendiendo"

Para el jugador murciano, la clave de esta regularidad consiste en "ponerte objetivos en el día a día".

"En los entrenamientos, si son de dos horas, hay que mantenerse concentrado esas dos horas para mantener la intensidad de nivel y sobre todo mental. Cada minuto de entreno cuenta y en cada partido hay que estar concentrado en todo momento", subrayó Carlos Alcaraz.

El actual número 2 de la ATP admite que son "superimportantes" los mensajes que recibe desde el 'box' de su equipo de cara a no darle importancia a los fallos o a la derrota.

"Muchos de los problemas vienen por el miedo a la derrota y debe ser totalmente lo contrario, hay que salir de la pista satisfecho por la forma en la que has jugado. Si hago mi estilo y soy valiente, saldré contento. Esos mensajes me relajan, me quitan esa presión y miedo a perder que en ciertos momentos del partido me entran", admite Alcaraz.

Para Alcaraz, las palabras de la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo sobre relativiza sobre lo que es fracasar "son muy buenas de cara a todos los deportistas".

"No hay ningún fracaso, depende de ti cómo te lo tomes, yo me lo tomo como una manera de seguir aprendiendo. No hay que dejar de dar pequeños pasos adelante, lo importante es cómo te vas a tomar esa caída para levantarte más fuerte, hay que tomarse esos fracasos como algo positivo", reflexionó el tenoista español.

Sobre su partido ante Karen Kachanov, Alcaraz indicó que fueron claves las dos bolas de 'break' que salvó con 4-1 abajo en el segundo set.

"Eran de set prácticamente. Sabía que cerrar sets no es sencillo y que al menos me iba a dar alguna oportunidad para devolverle el 'break' y estar ahí peleando. Las hemos salvado de milagro y a partir de ahí hemos aprovechado las oportunidades que nos han venido", analizó Alcaraz.

"La dejada la uso porque la vengo pensando y sé que es buena, y otras veces porque no sé que hacer. Confío mucho en ella. En ciertos momentos la he usado porque no veía hueco, Karen estaba jugando a gran nivel y con viento en contra es más difícil de desbordar de fondo. Es lo que hemos intentado jugar a favor, pero también ha sido más por bloqueo mental que por estrategia", reconoció el murciano.

"Soy muy ambicioso, no quiero perder ni a las canicas"

Por último, el actual campeón del Mutua Madrid Open indicó que no se va a cansar de ganar y que es un jugador ambicioso.

"Soy muy ambicioso, no quiero perder ni a las canicas. Creo que no me voy a cansar de ganar, vivo el día a día, me encanta jugar al tenis y soy un chico ganador, sé que eso no va a pasar", indició Alcaraz.