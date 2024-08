El momento en el que Carlos Alcaraz se tuerce el tobillo entrenando a tres días de su debut en el US Open

Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, dio el susto en la jornada de este sábado después de torcerse el tobillo derecho mientras entrenaba con Cerúndolo en las pistas de Flushing Meadows. Tras el contratiempo, el murciano se vio obligado a suspender lo que restaba de práctica a solo tres días de hacer su debut en el US Open 2024, torneo que ya ganó hace dos años.

Se torció el mismo tobillo que le lesionó en Rio de Janeiro

Dio la casualidad además de que la torcedura tuvo lugar en el mismo tobillo por el que se tuvo que retirar del ATP 500 de Río de Janeiro el pasado mes de febrero, cuando apenas había disputado un juego ante el jugador local Thiago Monteiro.

El entrenamiento quedó cancelado y se dispararon las alarmas en el equipo del murciano, sin embargo, mucho más tranquilizadoras fueron las palabras del propio jugador cuando atendió a la prensa horas después.

"Creo que no es nada serio, todo está bajo control..."

"Creo no ha sido nada serio. Las horas después de haber parado, no he sentido nada, el tobillo está bien, todo está bajo control, creo... Pero veremos a ver a lo largo del día cuando esto se enfríe más, cómo reacciona. Vamos a cuidarlo estos días más de la cuenta, pero yo pienso que será solo un susto y mañana o pasado estaré el cien por cien... Paré el entrenamiento simplemente por precaución", explicó.

Después tranquilizó a todos tras chutar un balón

Parece que todo son buenas noticias después de que el genio de El Palmar abandonara la pista por su propio pie y poco después participara en un acto promocional del US Open jugando un partido de fútbol-tenis y golpeando el balón con su pie derecho (se torció el izquierdo).

Primer rival de Alcaraz e hipotético cuadro

En cuanto al cuadro de Carlitos en el último major del año, el actual campeón de Roland Garros y Wimbledon no tendrá un camino de rosas hasta la final, pero puede darse con un canto en los dientes al haber evitado al 'coco' Daniil Medvedev en los cuartos de final (fue campeón en 2021, ha jugado otras dos finales y además eliminó al murciano el año pasado en semifinales), pero sí podría enfrentarse a Jannik Sinner, 1º de la ATP, en las semifinales. Así podría ser el camino del español hacia su segundo US Open y quinto Grand Slam, un hecho que de darse podría servirle para unirse a un selecto club en una curiosa faceta.

1R: Lu

2R: Shapovalov/Botic van de Zandschulp

3R: Jack Draper

4R: Korda/Tabilo

QF: Hurkacz/De Miñaur

SF: Sinner/Medvedev

F: Djokovic/Zverev

Por otra parte, el cuadro masculino contará con la presencia de hasta siete jugadores españoles: Carreño-Cazaux, Carballés Baena-Choinski, Davidovich-Hijikata, Pedro Martínez ante Kasnikowski, Munar-Diallo, Bautista-Nardi y Ramos-Berrettini.

En el cuadro femenino, Bouzas Maneiro debutará ante Martic, Bucsa ante Errani, Badosa ante Golubic, Bassols ante Krejcikova y Sorribes ante Noel.

