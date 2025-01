El momentazo de Badosa y su entrenador con Tsitsipas de por medio: "Ven, coge la raqueta y juega tú"

La tenista catalana Paula Badosa (11) se llevó un encuentro de infarto ante a la ucraniana Marta Kostyuk (17) por 6-4, 4-6 y 6-4 en la tercera ronda del Open de Australia.

"Las condiciones eran muy duras con el viento, mis primeros dos fueron muy diferentes en pista interior. Creo que (Stefanos Tsitsipas) estaba más nervioso que yo, me ha dado unos consejos muy buenos", comentó la española sobre la Kia Arena tras la conclusión de un duelo marcado por el viento.

El partido entre ambas tuvo mucha tensión y fue una prueba de fuego para la gerundense en Melbourne. El punto culminante tuvo lujar cuando se produjo una discusión con su entrenador y con su pareja, Stefanos Tsitsipas, de por medio desde la pista.

Durante el segundo set, Paula Badosa llegó a estar 0-5 abajo, lo que provocó momentos de tensión. La catalana no estaba cómoda con su juego y tuvo gestos de frustración dirigidos hacia la grada donde se encontraba su equipo. Entre ellos estaba su novio, el también tenistaTsitsipas.

El griego, sentado justo detrás de Pol Toledo, entrenador de Badosa, intentó calmar a la española, pero sus gestos tampoco surtieron efecto. La crispación de la tenista fue a más y acabó diciendo hacia esa zona "ven, coge la raqueta y juega tú".

"Interactúo con mi entrenador y Stefanos es un apoyo emocional"

Tras el partido y ante la posibilidad de que en los medios de comunicación y en las redes sociales se dijera que esos gestos y palabras iban dirigidos hacia su novio, Badosa quiso aclarar lo ocurrido en Melbourne Park.

"Ha sido con mi entrenador. Si dicen Stefanos va a haber más visualizaciones. Interactúo con mi entrenador y Stefanos es un apoyo emocional. Hacía mucho viento y me pedía unas cosas que no podía ejecutar. Era duro, mentalmente lo he aceptado en algunos tramos y mi nivel subió", comentó Badosa.

Danilovic, próxima rival

Su próxima rival en octavos será la serbia Olga Danilovic, quien viene de tumbar a la estadounidense Jessica Pegula, número 6 mundial, por 7-6(3) y 6-1.

