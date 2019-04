Madrid albergará diez años más el Mutua Madrid Open, hasta el 2031

El Ayuntamiento de Madrid ha cerrado un acuerdo para que el Mutua Madrid Open se quede en la capital otros diez años más, con un proyecto que implica crear unas nuevas pistas junto a la Caja Mágica, actual recinto de este torneo.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, presenta este martes el acuerdo alcanzado con el promotor del torneo, Ion Tiriac, para que esta competición permanezca en la ciudad hasta 2031, ya que el actual convenio de gestión finaliza en 2021. En diciembre, el Gobierno de la capital informó de que estaba "muy cerca" de cerrar este acuerdo, pactando que el coste de las nuevas instalaciones se repartiese.

Desde el Consistorio no adelantan la redacción final del pacto, que se desvelará este martes durante un acto en la Caja Mágica, aunque los términos serán similares a los difundidos a final de 2018. Uno de los aspectos que se ha negociado es de qué forma revertirán en los vecinos del barrio de San Fermín estas instalaciones cuando el torneo no esté celebrándose, así como la venta de 30 palcos por los que el Ayuntamiento abona ahora 1,5 millones de euros pese a que no logra venderlos.

El coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, ha estado al cargo de esta negociación que se ha acometido junto a los portavoces de la oposición municipal de PP, PSOE y Ciudadanos y entendiendo "que el mundo del tenis es muy agresivo", como explicó este alto cargo en diciembre. El pacto llega después de que Carlos Sánchez Mato, edil cesado por Carmena como delegado de Economía y Hacienda, denunciase el actual convenio con el Open ante la Fiscalía Anticorrupción sin el conocimiento de la alcaldesa y tras encargar un informe 'ad-hoc', por el que el PP interpuso una querella en su contra y contra la concejal Celia Mayer.

Además, este acuerdo ha superado las amenazas de Tiriac de llevar el torneo a otra capital europea y críticas de este empresario contra Carmena, de quien dijo que le había faltado al respeto. "Igual no maneja el castellano", respondió Carmena entonces.