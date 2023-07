El límite horario aplaza el pase a cuarto de final de Djokovic en Wimbledon

El toque de queda que impera en Wimbledon e impide jugar más allá de las once de la noche se cruzó en el camino de Novak Djokovic rumbo a los cuartos de final. El serbio dominaba su partido ante el polaco Hubert Hurkacz por dos sets a cero (7-6 (6) y 7-6 (6)) cuando el árbitro del partido decretó la suspensión de duelo hasta este lunes. De acabar ganando hoy, Nole tendrá que jugar tres días de forma consecutivo porque el ganador se medirá a Andrey Rublev en busca de las semifinales este martes.

Novak Djokovic saltó a la central del All England Club con el objetivo de cerrar su pase a cuartos de final antes de que el toque de queda determinase que no se jugaba más. No logró el de Belgrado su objetivo, en parte porque Hubert Hurkacz llevó los dos sets que pudieron jugarse antes de la suspensión al tie-break. El polaco fue un martillo con su servicio y no dio apenas opciones de break al jugador serbio en la primera manga. Pero Djokovic se supo imponer en los dos tie-break, especial mención al primero de ellos cuando Hurkacz desaprovechó hasta tres bolas para llevarse el primer set.

El serbio pasó del 3-6 al 8-6, abrochando ese primer parcial después de 46 minutos de peloteo. El comienzo del siguiente set, la dinámica apenas cambió, pero sí que Djokovic tuvo una opción de quiebre en el cuarto juego (2-2) y sobre todo cuatro más en el octavo (4-4). El polaco reaccionó y forzó otro 'tie-break', bajo amenaza de suspensión.

Djokovic manejó bien la tensión del ambiente y del cronómetro. Pese a ir 4-5 abajo y tener su rival dos saques para cerrar el set, el de Belgrado sacó su mejor versión y desplegó un abanico de golpes clave. Tras hacerse con la segunda manga, a 25 minutos para la medianoche, la organización del torneo aplazó el partido hasta este próximo lunes.

Rublev ya espera al ganador del Djokovic - Hurkacz

Quien salga ganador jugará ante el ruso Andrey Rublev, verdugo del kazajo Alexander Bublik por 7-5, 6-3, (6)6-7, (5)6-7 y 6-4 después de tres horas y 20 minutos. El ruso pudo lograr antes su billete a la próxima ronda, pues disfrutó de dos bolas de partido en el décimo juego del cuarto set.

Sin embargo, Bublik remontó y exprimió a su adversario. Por ese mismo lado del cuadro individual masculino, se verán las caras el italiano Jannik Sinner y el también ruso Roman Safiullin, tras batir respectivamente al colombiano Daniel Elahi Galán (7-6[4], 6-4 y 6-3 en dos horas y 40 minutos) y al canadiense Denis Shapovalov (3-6, 6-3, 6-1 y 6-3 en dos horas y 12 minutos).

Matteo Berrettini, prueba de fuego para Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se jugará su pase a cuartos de final este lunes ante el italiano Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon en 2021 y un jugador peligrosísimo sobre hierba. El duelo de octavos de final del tenista murciano está programado para las 17:40 horas de hoy lunes 10 de julio.

Carlos Alcaraz selló su pase a octavos de final con sufrimiento ante el chileno Nicolas Jarry, al que superó en cuatro sets (6-3, 6-7, 6-3 y 7-5) y más de cuatro horas partido. El de El Palmar domina el cara a cara ante Berrettini por 2-1. Alacarz salió victorioso en los cuartos de final de Viena en 2021 y en los cuartos de Rio de Janeiro en 2022. Por su parte, Berrettini ganó a Carlitos en los 1/16 de final del Open de Australia 2022.