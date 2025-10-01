Sira Martínez, patrona de la Fundación Xana: "Que la camiseta del PSG lleve el logo Fundación Xana es superbonito"

Montjuic acoge esta noche uno de los mejores partidos que se pueden ver hoy en día, un Barcelona - PSG. El actual campeón de Europa visita al Barça de Hansi Flick en un encuentro que, al margen del resultado y lo que suceda sobre el césped, será especial por el bonito gesto del conjunto parisino de incluir el logo dela Fundación Xana en sus camisetas. Ambos equipos donarán las camisetas del partido de hoy para subastarlas a beneficio de la Fundación Xana, creada por la familia de Luis Enrique Martínez, actual entrenador del club parisino, tras el fallecimiento de su hija.

Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique, es la patrona de la Fundación Xana y ha atendido a Antena 3 Deportes antes del partido tan especial que se va jugar este miércoles en Montjuic.

"¿Lo del logo en camiseta? Fue una pasada, cuando mi padre nos lo dijo en casa nos emocionamos un montón. Va a ser un partido que se va a ver por todo el mundo y que tenga puesto Xana Fundación en la camiseta es superbonito", reconoce Sira.

"Yo soy del Barça de toda la vida, pero yo voy con mi padre", asegura Sira Martínez sobre el duelo entre el Barcelona y el PSG.

La Fundación Xana, impulsada por Luis Enrique, trabaja para ofrecer acompañamiento integral -médico, social y emocional- a niños con enfermedades graves y a sus familias.

En un comunicado, el Barcelona ha indicado que "este apoyo se enmarca en la colaboración iniciada hace unos meses entre ambas fundaciones", y se concretará próximamente en una encuentro entre un niño con enfermedad grave y jugadores del primer equipo del Barça.

Por su parte, el París Saint-Germain lucirá el logotipo de la Fundación Xana en su camiseta, debajo del dorsal, durante el partido de este miércoles por la noche en el Estadio Olímpico Lluís Companys en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

Luis Enrique: "Querría dar las gracias al presidente por su gesto increíble"

Además, el club parisino anunció en sus redes sociales que las camisetas usadas por los futbolista en el partido contra el Barça serán subastadas próximamente y la totalidad de los ingresos será destinada a dicha organización.

Luis Enrique, entrenador del PSG, agradeció al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, el gesto de dar visibilidad a la Fundación Xana, que recientemente fue premiada en la gala del Balón de Oro con el Premio Sócrates.

"Querría dar las gracias al presidente por su gesto increíble de poner el nombre de la Fundación Xana en la camiseta del París Saint-Germain mañana contra el Barça. Nos parece un gesto muy especial el hecho de tener esta visibilidad para seguir ayudando a familias y niños", destacó el técnico asturiano.

