Mourinho desvela el mensaje de Florentino Pérez tras su fichaje por el Benfica

El nuevo técnico del Benfica revela que aún mantiene relación con el presidente del Real Madrid.

José Mourinho, en el banquillo del BenficaGetty

Luis F. Castillo
Publicado:

José Mourinho es el nuevo técnico Benfica tras haber sido destituido como entrenador de Fenerbahçe. El portugués regresa al equipo que le dio su primera oportunidad en el 2000, algo por lo que el propio Florentino Pérez le ha escrito un mensaje.

El Benfica jugó este martes en Stamford Bridge contra el Chelsea, un encuentro de Champions League que perdió por 1-0 pero que dejó una confesión por parte del técnico portugués.

Al término del partido el luso habló sobre el encuentro y también sobre su llegada al Benfica, desvelando que recibió un mensaje del presidente del Real Madrid para felicitarle por su nuevo puesto.

"Acepté ir al Benfica porque era el Benfica"

"Yo estaba tranquilo en casa después del Fenerbahçe, sin pensar que sería Portugal y el Benfica. No se trataba de volver por la familia, porque la familia está en Londres. Acepté ir al Benfica porque era el Benfica", comienza explicando.

"Estoy muy contento porque has regresado a un club de tu nivel"

Florentino Pérez

"Florentino Pérez me mandado un mensaje y me dijo: 'Estoy muy contento porque has regresado a un club de tu nivel'", reveló asimismo el técnico del Benfica sobre su relación con el mandatario blanco.

Asimismo, Mourinho también habló sobre el aprecio que tiene por el Chelsea: "Cuando salí de Portugal estuve tres años. Después del Real Madrid regresé y volvimos a ganar Copa y el campeonato. Es una relación de amor amor, pero continuamos enamorados un poquito".

