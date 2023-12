Kyrgios se harta del tenis: "Si fuera por mí, no jugaría más"

Nick Kyrgios ha admitido que si por él fuera no volvería a jugar al tenis, pero que seguirá porque aún le queda mucho por dar. El de Canberra solo ha jugado un partido desde octubre de 2022 debido a las diversas lesiones que ha atravesado en las muñecas, las rodillas y la espalda. El australiano todavía no tiene fecha de reaparición, después de confirmar que no participará en el próximo Open de Australia.

"Quiero jugar un año más o dos, estar entre los mejores, e irme cuando yo decida"

"Si fuera por mí, no jugaría nunca más, si te soy sincero", ha asegurado Kyrgios en el podcast 'On Purpose'. "Pero tengo que seguir jugando. Tengo aún mucho que dar, pero si por mí fuera, no me apetece jugar nunca más", reflexiona.

"Estoy cansado, ya he tenido tres operaciones y solo tengo 28 años. Siempre he querido formar una familia y no vivir con dolor. Ahora mismo, no puedo caminar sin dolor. Quiero jugar un año más o dos, estar entre los mejores, e irme cuando yo decida. Odiaría tener otra operación o algo así. Creo que aún tengo el tenis para un par de años buenos".

Ha ganado 7 títulos

Kyrgios, que llegó a lo grande al circuito cuando tumbó a Rafa Nadal en Wimbledon allá por 2014, cuenta en su haber con siete títulos, cuatro de ellos de categoría ATP 500, así como un Grand Slam en dobles en Australia y la final de Wimbledon 2022 en la cayó contra Novak Djokovic.