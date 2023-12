Kyrgios revela que Andy Murray le 'salvó' la vida: "Me dijo '¿Qué te ha pasado en el brazo?'"

Nick Kyrgios parece ser una persona totalmente renovada. Y no hablamos del Kyrgios tenista si no del Kyrgios persona. El australiano lleva muchos meses fuera del circuito debido a una larga lesión en la rodilla izquierda que solo le ha permitido jugar un partido en este 2023 (derrota ante Wu en Stuttgart).

El peculiar y extravagante tenista de 28 años ha concedido una entrevista al periodista Piers Morgan en la que se ha atrevido a recordar el peor momento de su vida, momento en el que no podía centrarse en su carrera debido a una depresión que le llevó incluso a autolesionarse.

"Murray me dijo: '¿qué tienes en el brazo'?"

Kyrgios ha revelado en esta conversación que hubo un tenista que le ayudó mucho en su peor momento, y no es otro que Andy Murray: "Andy vio la herida que me hice y dijo '¿Qué te ha pasado en el brazo?' Fue una época muy mala, y él intentó aconsejarme. Pero en ese momento estaba en lo mío y no escuché. Pero le estoy muy agradecido".

"Andy siempre me ha estado cuidando"

Sin duda, el ganador de tres Grand Slams fue un apoyo cuando Kyrgios más lo necesitaba: "Andy siempre ha sido un gran apoyo para mí. Tan pronto como llegué al circuito, vio cómo podría progresar y me tomó bajo su protección. Luego se dio cuenta de que no podía ser entrenado o de que seguiría mi propio camino, pero siempre me ha estado cuidando".

El de Canberra, que en estos momentos no tiene ranking al no poseer ni un solo punto ATP, dio detalles de las peores consecuencias de su depresión, que incluso le llevó a pensar en el suicidio.

"Gané torneos bebiendo cada noche... hacerme daño se convirtió en una adicción, me odiaba a mí mismo"

"Aquella fue una época bastante oscura, sinceramente. Gané torneos en el circuito profesional bebiendo cada noche, autoinfligiéndome lesiones, quemando cosas en mi brazo, haciéndome cortes en mi cuerpo por diversión. Hacerme daño se convirtió en una adicción. Me odié a mí mismo. Odiaba levantarme y ser Nick Kyrgios", explicaba el finalista de Wimbledon 2022.

"Ahora ayudo a mucha gente que se ha autolesionado..."

Afortunadamente, el tenista de 28 años asegura haber superado ya el peor momento de su vida, algo que incluso le ha servido para ser inspiración para otras personas: "Siento que he ayudado a mucha gente tras sincerarme y relatar esto en las redes sociales. Cuando se sienten abrumados y caen en la bebida, las drogas y esas cosas, se abren y sienten identificados con lo que cuento. Eso ha sido lo más poderoso que he hecho en mi carrera, ya que la gente viene y me cuenta sus problemas. Me mandan fotos en Instagram, mensajes directos, porque se han autolesionado o intentado suicidarse. He hablado con esa gente, incluso por teléfono. Estoy muy orgulloso", sentenció un renovado Kyrgios.

El australiano es una auténtica figura y reclamo en el circuito ATP y nunca ha dejado a nadie indiferente con su comportamiento en pista, muchas veces reprobable... Sin embargo, este 2023 parece que le ha hecho convertirse en una mejor persona. El tenis le echa de menos y por eso esperamos verle de vuelta en el Open de Australia 2024, lugar en el que es un auténtico ídolo.