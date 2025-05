Jaume Munar, crítico con la forma de animar del público de Roland Garros: "Se ponen a cantar el himno, no te dejan sacar..."

El español Jaume Munar se quedó muy cerca de remontar su partido ante Arthur Fils (7-6 (3), 7-6 (4), 2-6, 0-6 y 6-4), una batalla de cuatro horas y 25 minutos en la que el público de la Suzanne Lenglen se volcaron con el jugador francés, favorito número 14 del mundo. El mallorquín rozó el triunfo, pero Fils se supo recuperar de su problemas físicos para resurgir en el quinto set y meterse en la tercera ronda, donde se medirá a Andrey Rublev. Munar llegó a dominar 3-1, pero, apoyado por el público, Fils consiguió aferrarse al partido y empatar a 3. La igualdad se mantuvo hasta el tramo final, cuando el apoyo del público ya era más que evidente y acabó por desconectar al español, que cedió en el décimo juego.

El tenista mallorquín fue crítico con la forma de animar del público francés tras su derrota ante Fils y aseguró que "esto no puede convertirse un circo y a veces parece un teatro".

"A mí que animen al otro me da igual, estoy curtido, pero lo que me parece una falta de respeto absoluta es que canten todo el rato, que no paren de interrumpir. Impiden que el juego avance el juego. No es que te afecte emocionalmente, pero no dejan que avance el partido", denunció Munar.

"Puede que sea muy bonito para el espectador, pero nosotros estamos aquí para hacer nuestro trabajo. Esto no puede convertirse un circo y a veces parece un teatro. Cuando el partido está caliente se ponen a cantar el himno, no te dejan sacar, entre saques no paran de hacer tonterías para molestar. Si hago doble falta no es por influencia suya, pero no dejan que se desarrolle el juego", añadió el español.

"En Nueva York todo es un espectáculo, pero la gente lo vive como espectador y no tanto desde el fanatismo. En Australia es un poco lo mismo. Aquí la bandera pesa demasiado y creo que se podía calmar un poco eso y dejar que los juegos transcurrieran de forma normal", afirmó Munar.

Por otro lado, Jaume Munar aseguró que la interrupción del juego para que el francés se tratara tras los dos primeros sets no le afectó, pero indicó que a su juicio eran calambres y que eso no debería ser un motivo para parar el partido.

"Yo he tenido muchos calambres en mi carrera y sé cómo es. Tienes un bajón y luego te ves competitivo y recuperas.. Estoy jugando bien, está claro que el nivel ha subido. Pero ha habido altibajos en el partido y no he sabido mantener el nivel", analizó el español.

Bouzas se carga a Robin Montgomery y se mete en tercera ronda

La española Jéssica Bouzas logró derrotar este jueves a la estadounidense Robin Montgomery (6-4, 4-6 y 7-5) y accedió a la tercera ronda de Roland Garros, donde se medirá a la también estadounidense Hailey Baptiste. La gallega, que sorprendió en su debut apeando a Emma Navarro (novena favorita), peleó durante dos horas y 9 minutos para remontar ante Montgomery.

Bouzas, quien mejora el resultado de Roland Garros del pasado año (eliminada en primera fase), iguala, en sus marcas en los grandes, las terceras rondas que ya logró en 2024 en Wimbledon y el US Open. La tenista de Vilagarcía de Arousa, de 22 años, tendrá enfrente su tercera estadounidense del torneo, Hailey Baptiste, 70 del mundo.

Jannik Sinner jubila a Richard Gasquet

El italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, derrotó sin contemplaciones al francés Richard Gasquet, que a sus 38 años disputó este jueves su último partido como profesional, ya que anunció que tras este Roland Garros abandonará el circuito. El transalpino se impuso 6-3, 6-0 y 6-4 en la abarrotada pista central de París, ante un público que había acudido en masa para dar el último impulso al que ha sido uno de los mejores jugadores franceses de los últimos años.

Gasquet se marcha habiendo ganado 610 partidos en su carrera, el único francés que superó la barrera de los 600, el último el pasado domingo contra su compatriota Térence Atmane en la primera ronda del Grand Slam de tierra batida. El año pasado, además, superó los 1.000 partidos disputados, en los que ha atesorado 16 títulos entre 2005 y 2023 y ha llegado a estar en el puesto número 7 del ránking.

El partido contra Sinner fue una reedición de la segunda ronda del año pasado, cuando el italiano también superó al francés antes de inclinarse en semifinales ante el español Carlos Alcaraz, que acabó levantando la Copa de los Mosqueteros.

Gasquet debutó en Roland Garros en 2002, con sólo quince años frente al español Albert Costa, al que arrancó un set. Veintitrés años más tarde -el francés acumula 22 ediciones en París-, suma 31 victorias y 22 derrotas. Cuartofinalista en 2016, su mejor actuación sobre la tierra batida francesa, perdió entonces frente al británico Andy Murray. En cuatro ocasiones, 2011, 2012, 2013 y 2015, llegó hasta los cuartos de final.

El francés, un caballero dentro y fuera de la pista, alabado por su elegancia y por su vistoso revés a una mano, ha disputado en total 75 Grand Slam, en los que ha alcanzado tres veces las semifinales, dos en Wimbledon, 2007 y 2015, y una en el Abierto de Estados Unidos, 2013.

Sinner, por su parte, avanza en París, donde es uno de los máximos favoritos junto con Alcaraz, que le derrotó en la reciente final de Roma, su primer torneo tras tres meses apartado de las pistas para purgar una sanción por dopaje. El italiano se medirá contra el checo Jiri Lehecka, 34 del mundo, que se impuso por 6-4, 3-6, 6-1 y 6-2 al español Alejandro Davidovich, favorito 26.

Alexander Zverev se deja un set ante De Jong, pero accede a tercera ronda

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo y finalista de la pasada edición de Roland Garros, remontó un set en contra ante el neerlandés Jesper de Jong, 88 del mundo, 3-6, 6-1, 6-2 y 6-3, para clasificarse para tercera ronda de Roland Garros por octava temporada consecutiva.

El germano, que llega a París con la victoria de Múnich pero resultados modestos en el resto de los torneos de tierra batida, no ha faltado en las semifinales del torneo en las últimas cuatro campañas. Su próximo rival saldrá del duelo entre los italianos Flavio Cobolli, 26 del mundo y Matteo Arnaldi, 36.

