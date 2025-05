Gana el partido y no se da cuenta... El increíble despiste de Damir Dzumhur, próximo rival de Carlos Alcaraz

El público de la Suzanne Lenglen no salía de su asombro y algunos espectadores sonreían e incluso bromeaban. No era para menos después de lo que presenciaron tras el último punto entre Damir Dzumhur y Giovanni Mpetshi Perricard. Y es que el tenista bosnio, número 69 del mundo, no se percató de que había ganado el partido ante el jugador francés. Sí, por increíble que parezca, el próximo rival de Carlos Alcaraz no se dio cuenta de que al ganar ese punto había logrado la victoria y pasó las bolas hacia el otro lado de la pista para que sacara Perricard.

La secuencia fue simplemente alucinante y Dzumhur tardó unos segundos en ser consciente de que el partido de segunda ronda de Roland Garros había finalizado. Su cara de sorpresa era todo un poema e incluso hizo un gesto como pidiendo perdón al celebrar su victoria.

El ya veterano tenista bosnio se medirá el próximo viernes a Carlos Alcaraz en la tercera ronda de Roland Garros. Dzumhur regresa con fuerza a los circuitos tras haber caído fuera del top-10.

Disputa su primer cuadro final de Roland Garros desde 2019 y en primera ronda se impuso al argentino Thiago Tirante, rescatado de la fase previa, en la que era su primer triunfo en Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos de 2019. Para el bosnio será la tercera vez que intente acceder a los octavos de final en París, una ronda que nunca ha alcanzado en Grand Slam.

