El emotivo vídeo de la Rafa Nadal Academy tras el adiós de Nadal: "Su huella es eterna"

Dos días después de que Rafa Nadal anunciara su retirada del tenis profesional, su Academia en su Manacor natal ha querido rendir su particular homenaje al ganador de 22 grand slam (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Open de Australia) con un emotivo vídeo en el que se quiere reflejar la pervivencia de su legado tras el adiós del campeón español. De esta forma, la Rafa Nadal Academy ha difundido un bonito y emotivo vídeo de casi dos minutos que arranca con un alumno de la academia despertándose con el anuncio de la retirada de Rafa.

En el vídeo se puede ver cómo impacta la noticia de la retirada en el joven protagonista y cómo acude como cada día a una de las pistas de la Rafa Nadal Academy a entrenar. Sobre la pista de tierra batida, el joven tenista baja la cabeza, justo antes de comenzar el entrenamiento, y aparece la huella de la zapatilla de Nadal sobre la arcilla. El chaval no lo duda y pone su pie sobre esa huella, justo antes de comenzar a dar bolas. Una forma de ejemplificar que el legado de Nadal se prolongará mucho más allá de su retirada y de sus títulos.

"La historia continúa. El legado de Rafael Nadal no ha hecho nada más que empezar. Su huella es eterna", señala la Rafa Nadal Academy junto al vídeo.

El pasado jueves Rafa Nadal anunciaba a primera hora su retirada del tenis profesional, tras dos años "difíciles" en los que su cuerpo no le han permitido jugar al nivel que le hubiera gustado.

"Me retiro del tenis profesional. Han sido años difíciles estos dos últimos, no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. Pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Creo que es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que me podía imaginar", señalaba Nadal, quien daba las gracias a la industria del tenis, a sus rivales, aficionados y su familia por el camino transitado durante 23 años.

El mundo del deporte despide a Rafa Nadal

El tenista de Manacor se va tras conquistar 22 grand slam, entre los que figuran 14 Roland Garros, 36 Masters 1.000, dos oros olímpicos y cinco Copa Davis. Un palmarés que convierte a Rafa Nadal en uno de los mejores tenistas de la historia y en uno de las grandes leyendas de la historia del deporte. Las reacciones no se hacía esperar, incluidas las de sus dos grandes rivales: Novak Djokovic y Roger Federer.

Por su parte, Roland Garros, el grand slam en el que cimentó gran parte de su leyenda, le dedicaba un sentido y bonito homenaje tras sus incontables gestas y unos números sobre la arcilla parisina inverosímiles: 116 partidos, con 112 triunfos y cuatro derrotas.

Rafa Nadal todavía estará presente en dos citas antes de colgar la raqueta para siempre. Primero participará en la exhibición Six Kings Slam en Riadh, del 16 al 19 de octubre; y, en segundo y última lugar, en las finales de la Copa Davis de Málaga, del 19 al 24 de noviembre.

