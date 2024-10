La histórica portada de L'Equipe tras la retirada de Rafa Nadal: "Y la Tierra se detuvo"

El mundo del tenis y el deporte todavía trata de asimilar la retirada de Rafa Nadal. El tenista balear anunciaba este jueves su retirada definitiva tras 23 años en el circuito y después de atesorar 92 títulos individuales (22 grand slam, 36 masters 1.000, cinco Copa Davis...) en 1.307 partidos ATP (1.080 victorias y 227 derrotas). Un noticia que supuso un auténtico terremoto en el mundo entero y que provocó la reacción de deportists, torneos, la ATP, medios de comunicación y millones de aficionados.

Se va el hombre que instauró un reinado impensable en Roland Garros, levantando la Copa de los Mosqueteros en 14 ocasiones (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022) y cediendo solo cuatro derrotas en 116 partidos sobre la arcilla parisina. Solo tres tenistas han sido capaces de doblegar al balear en París: Robin Soderling (2009), Novak Djokovic (2015 y 2021) y Alexander Zverev (2024). Nadal ha cimentado nueva parte de su leyenda en Roland Garros y sobre el polvo de ladrillo, una superficie en la que ha ganado 63 de su 92 títulos ATP. Y es que a sus 14 Roland Garros, hay que sumar 11 títulos en Montecarlo, diez en Roma, 12 en el Godó, 4 títulos en Madrid (2010, 2013, 2014, 2017) -ya ganó en la capital de España en 2005 pero sobre pista dura-...

Los medios de comunicación de medio mundo abrieron sus informativos y portadas con el ganador de 22 grand slam y el propio Roland Garros rindió su particular homenaje a Nadal con un emotivo vídeo en el que se repasaban sus 14 victorias en el torneo parisino. Este mismo viernes se ha desvelado la esperada portada de L'Equipe, diario deportivo de referencia en Francia y medio mundo. El medio galo dedica toda su portada a Rafa Nadal, bajo un llamativo titular: "Y la Tierra se detuvo".

La imagen es para Nadal jugando en las instalaciones de Roland Garros con la camiseta de España durante los Juegos Olímpicos de París del pasado verano. "A los 38 años RAFAEL NADAL se retirará del deporte profesional en noviembre. El final de una carrera inmensa marcada por 22 Grand Slam, 14 de ellos en Roland Garros", señala L'Equipe.

Shock mundial con la retirada de Nadal

El mundo del tenis y del deporte se volcaron este jueves con Rafa Nadal, después de que éste anunciara su retirada. Y es que se va uno de los mejores deportistas de la historia y uno de los tres mejores tenistas de todos los tiempos, junto a Djokovic y Federer. Precisamente, el suizo y el serbio reaccionaron a la retirada del balear.

"Rafa, una publicación no es suficiente para expresar todo el respeto que te tengo y por lo que has hecho en nuestro deporte. Has inspirado a millones de niños de a empezar a jugar al tenis y creo que probablemente ese sea el mayor logro que cualquiera pueda desear", apuntaba el tenista de Belgrado.

"Tu tenacidad, dedicación y espíritu de lucha se enseñarán durante décadas. Tu legado vivirá para siempre. Sólo tú sabes lo que tuviste que soportar para convertirte en ícono del tenis y del deporte en general. Gracias por llevarme al límite tantas veces en nuestra rivalidad, la que más me ha impactado como jugador", añadía el ganador de 24 grand slam.

Por su parte, Roger Federer subrayaba que competir ante Nadal "ha sido un absoluto honor".

"Qué carrera, Rafa. Siempre he deseado que este día no llegara. Gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus logros en el deporte que amamos. Ha sido un absoluto honor", explicaba Federer.

Carlos Alcaraz, el tenista que coge el relevo de Nadal como principal referente del tenis español, también reaccionaba a la retirada del ganador de 14 Roland Garros.

"Del niño que te veía por televisión y soñaba con llegar a ser tenista al que tuvo el inmenso regalo de jugar a tu lado en Roland Garros representando a España en unos Juegos Olímpicos! 🥲 Muchas gracias por ser ejemplo a todos los niveles, tu legado es irrepetible! ❤️ Te he disfrutado muchísimo y te echaré mucho de menos cuando lo dejes después de la Davis, Rafa!", señalaba Alcaraz en sus redes sociales.

