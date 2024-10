El homenaje de Roland Garros a Nadal tras su retirada: "King Rafa"

Si hay un torneo en el que Rafa Nadal cimentó su leyenda ese es Roland Garros, el grand slam parisino en el que el balear se erigió en el mejor jugador sobre polvo de ladrillo. Sus 14 títulos (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022) son un hito del deporte mundial y algo que, con total seguridad, nadie podrá volver a repetir en un grand slam. La figura del balear pasó de ser pitada y discutida por el público francés a, con el paso de los años y las victorias, ser ovacionada y aplaudida como la de ningún otro tenista. La ovación que se llevó Rafa tras su último partido ante Zverev, en la primer ronda de esta temporada, es un buen ejemplo de lo que supone Roland Garros para Rafa... y Rafa para Roland Garros.

Minutos después de anunciar su retirada del tenis profesional, Roland Garros reaccionaba en sus rede sociales, primero colgando el vídeo del propio Rafa junto al texto "King' y un corazón de color naranja, el de la arcilla de París.

Y, tras ese primer post, Roland Garros colgaba una segunda publicación, bajo el título "King Rafa", un emoji de una corona y un vídeo de un minuto y nueve segundos donde aparecían imágenes de sus 14 victorias en el grand slam parisino.

"14 thanks for the millions of memories" ponía Roland Garros en un tercer post en su cuenta de X, antiguo Twitter, en alusión a sus 14 victorias en el torneo parisino.

El destino ha querido que el último título levantado por Rafa Nadal fuera su 14º Roland Garros, ante Casper Ruuden la final de 2022. Ahí se detuvo para siempre la cuenta de títulos de un tenista que devoró todos los registros de la historia del tenis, del chaval que llegó en 2005 con una camiseta de manga corta y pantalones pirata y, 19 años después abandonaba la Philippe Chatrier convertido en una leyenda y en el mejor jugador de la historia sobre tierra batida.

Los datos de Rafa Nadal en Roland Garros

Los registros de Rafa Nadal en Roland Garros son simplemente increíbles, de un extraterrestre. El balear ha disputado 116 partidos en el grand slam parisino, con un balance de 112 triunfos y solo cuatro derrotas. Es decir, ganó el 96,5% de los partidos disputados sobre la arcilla de la capital gala.

Solo tres tenistas han conseguido doblegarle: Robin Soderling (2009), Novak Djokovic (2015 y 2021) y Alexander Zverev (2024). Contra el alemán cayó el pasado 27 de mayo en el que será su último partido en el torneo más importante de su carrera.

Su dominio en París fue una apisonadora que amedrentó a los rivales, desde los más modestos a los más consagrados. Allí achicó al suizo Roger Federer y durante años permaneció a raya Djokovic. Nadal ganó 90 partidos sin conceder un set, se impuso en cuatro ediciones (2008, 2010, 2017 y 2020) sin dejar escapar una manga, algo que tampoco hizo en siete finales.

De los 75 rivales con los que se ha cruzado, solo 17 pueden presumir de haberle ganado un set sobre la tierra batida francesa y solo tres, John Isner en 2011, Djokovic en las semifinales de 2013 y Félix Auger-Aliassime en octavos de 2022, le llevaron hasta el quinto set, sin que ninguno pudiera decantar la balanza a su favor.

