Federer no falla, supera a Isner y se enfrentará a Gasquet en cuartos de final

US OPEN | EL SUIZO GANÓ POR 7-6(7), 7-6(8) Y 7-5

El tenista suizo superó en tres sets a John Isner (7-6(7), 7-6(8) y 7-5) y logró el pase a los cuartos de final del US Open por undécima vez en su carrera. El partido fue un duelo permanente entre los saques de los dos tenistas, que no cedieron hasta el duodécima juego, cuando Federer se lo rompió a Isner. "Me he enfrentado al tenista con el mejor saque del circuito y ganar es algo especial", dijo Federer al terminar el partido.