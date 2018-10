Federer dice 'no' a la nueva Copa Davis de Piqué: "Es una competición para las nuevas generaciones"

Roger Federer dice 'no' a la nueva Copa Davis. El tenista suizo, que se encuentra disputando el Masters de Shangái, compareció ante los medios tras avanzar a cuartos de final al ganar a Roberto Bautista en tres sets.

El número dos del mundo asegura que la nueva Davis, propuesta por Gerard Piqué, "nunca será la que conocíamos", pero cree que hay que "darle una oportunidad". "Espero que tenga éxito y guste a los aficionados", afirma.

Sin embargo, Federer parece que no participará en este nuevo formato: "No creo que sea una competición hecha para mí, sino para las nuevas generaciones. No he hablado con Wawrinka ni con Luthi, pero dudo que vaya a jugar".