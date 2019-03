Federer arrolla a Gasquet y se enfrentará a Wawrinka en semifinales

El dominio del tenista suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie, se mantuvo una jornada más en el Abierto de Estados Unidos después de vencer con facilidad por 6-3, 6-3 y 6-1 al francés Richard Gasquet, número 12 del mundo, y conseguir por décima vez en su carrera las semifinales del último torneo de Grand Slam de la temporada.

Federer, que en lo que va de torneo todavía no ha cedido un set ni ha perdido su saque, esta vez ni siguiera le permitió a Gasquet tener una oportunidad para hacerlo en la hora y 27 minutos que duró el partido. Mientras que el tenista suizo, ganador de cinco Abiertos consecutivos hasta el 2008, que dejó en 15-2 los duelos disputados ante Gasquet, se lo rompió 5 de 13 oportunidades y estuvo magistral con sus golpes de derecha y revés a una sola mano.

Federer al concluir el partido reconoció que su juego cada día ha ido a más, tiene confianza, seguridad y consistencia en todo lo que hace en la pista. "La verdad es que me he encontrado muy a gusto tanto en la manera como he golpeado la pelota, la concentración y como me he anticipado a las pelotas difíciles que colocó Gasquet", señaló Federer, que ha conseguido alcanzar 38 semifinales en torneos de Grand Slam.

El exnúmero uno del mundo, que concluyó el partido con 16 aces y sólo dos dobles faltas, además de colocar 50 golpes ganadores y 21 errores no forzados, dijo que estaba listo para seguir avanzado en el último torneo de Grand Slam, pero sin tener ninguna presión en cuanto a pensar en el triunfo final.

Wawrinka será su rival tras ganar a Anderson

La victoria de Federer le permitirá enfrentarse en semifinales con su compatriota Wawrinka, quinto cabeza de serie, que también pasó a las semifinales al vencer por 6-4, 6-4 y 6-0 al sudafricano Kevin Anderson, número 15 del mundo, que en cuartos había dado la sorpresa al eliminar al británico Andy Murray.

El duelo entre ambos será el vigésimo con ventaja de 16-3 para Federer, que sin embargo, perdió el último que tuvieron en los cuartos de final de Roland Garros, torneo que ganó Wawrinka al imponerse en la final al serbio Novak Djokovic, que también está clasificado para las semifinales, que jugará ante el campeón defensor del Abierto, el croata Marin Cilic.

"Ahora lo que toca es centrarme en el próximo partido que será muy complicado con un rival como Stan (Wawrinka) que llega pleno de moral, buen juego y campeón del pasado Roland Garros", recordó Federer. "No creo que la marca de nuestros enfrentamientos anteriores tenga nada que ver, el partido será una historia diferente".

Jornada femenina

La jornada que tuvo una suspensión temporal por lluvia durante la sesión de mañana-tarde, en el segundo partido de los cuartos de final de la competición individual femenina, dejó también los triunfos de la rumana Simona Halep, segunda cabeza de serie, que venció por 6-3, 4-6 y 6-4 a la bielorrusa Victoria Azarenka, vigésima favorita, y alcanzó por primera vez las semifinales.

Halep, que ganó por primera vez a Azarenka en los tres enfrentamientos que han tenido, los dos anteriores en el 2012, se enfrentará en semifinales a la veterana italiana de 33 años, Flavia Pennetta, la vigésima sexta cabeza de serie, que contra todo pronóstico, se impuso 4-6, 6-4 y 6-2 a la checa Petra Kvitova, quinta favorita.

El triunfo de Pennetta permitirá al tenis italiano femenino tener a dos jugadoras en las semifinales del Abierto por primera vez en su historia después que otra veterana, Roberta Vinci, de 32 años, se enfrentará a la estadounidense Serena Williams, la número uno del mundo, y gran favorita al triunfo final.