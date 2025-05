El entrañable momento entre el hijo de Rafa Nadal y el Big Three: "Choca a Novak..."

Rafa Nadal y su hijo, Rafa Jr, vivieron un curioso y entrañable momento con los tres miembros restantes del Big Four (Federer, Djokovic y Murray) justo después de que finalizara el espectacular homenaje al balear en Roland Garros.

El ganador de 14 Copas de Mosqueteros se dio un baño de masas, y de lágrimas, en una tarde para recordar en la historia del tenis y del deporte. Pero justo antes de abandonar la Philippe Chatrier cogió en brazos a su hijo, se despidió por última vez del público y encaramó el túnel de vestuarios, donde les esperaban tres de los grandes rivales en la carrera de Nadal.

Rafa Jr chocó a los que fueron los grandes rivales de su padre

"Quiere jugar, me dice 'ahora jugamos'", contaba el español a sus exrivales sobre el deseo que tenía su hijo, que no era otro que jugar en plena Chatrier. Después, Nadal animó a su hijo a que chocara en orden a los otros tres miembros del Big Four (Murray, Djokovic y Federer, en ese orden).

El suizo aprovechaba para comentar lo "bonito" que había sido el homenaje y Murray preguntó por la edad del pequeño, que nació en octubre de 2022. Rafa fue el que más tarde tuvo a su primer hijo, Federer tiene cuatro, los mismos que Murray y Djokovic dos.

Las palabras de Rafa al Big Three

Nadal también quiso dedicarles unas palabras en pleno homenaje: "Hemos construido una gran rivalidad. Hemos mostrado al mundo que podemos luchar de la forma más dura posible, pero respetándonos. Me hicisteis pasar momentos duros en la pista, empujándome al límite, pero, al final, el tenis es solo un juego, un deporte. Para mí, que estéis aquí lo es todo. El mensaje es que podemos ser muy buenos amigos después de ser grandes rivales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com