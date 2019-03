Djokovic vence a Belluci y se medirá a Nadal en cuartos del Masters de Roma

El tenista serbio Novak Djokovic se rehizo tras un 'rosco' en contra y evitó la sorpresa (0-6, 6-3, 6-2) del brasileño Thomaz Bellucci, algo que no pudo hacer el suizo Roger Federer, quien cayó (7-5, 6-4) ante el austriaco Dominic Thiem, mientras que el número dos del mundo, Andy Murray, no falló a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma.

'Nole' acudió a su cita con Rafa Nadal por un puesto en semifinales de la capital italiana no sin sufrir. El número uno del mundo comenzó con un 0-6 en contra, el primero desde 2012, pero supo encontrar su tenis para frenar el ímpetu del brasileño, contra el que puso precisamente el 6-0 en el histórico de enfrentamientos.

El de Belgrado comenzó impotente ante el despliegue del brasileño, que en 24 minutos hizo saltar las alarmas en el Foro Itálico. Sin embargo, 'Nole' tiró de fortaleza mental para empezar un nuevo encuentro en el segundo set y encontrar recursos para remontar. Bellucci no lo puso fácil, pero se vio por debajo en el primer descuido.

El brasileño perdió su saque en el sexto juego y el serbio se hizo con la manga. En el definitivo parcial, el número uno comenzó rompiendo y aguantó los coletazos de un Bellucci que comenzó a hincar la rodilla con otro 'break' en el séptimo juego. 'Nole' sentenció su pase a cuartos donde se medirá con Nadal, duelo entre los ganadores de los últimos 11 torneos de Roma.

Murray no falla y Federer se despide

Por otro lado, Thiem puso fin a la andadura de Federer para citarse ahora con el japonés Kei Nishikori. La arcilla roja se le volvió a atragantar al de Basilea, tercer cabeza de serie en el Foro Itálico y que volvía en esta cita a la acción tras casi un mes de parón desde que llegase a los cuartos de final en Montecarlo y fuese eliminado por el francés Jo-Wilfried Tsonga.

En esta ocasión, el número dos del mundo no pudo ni siquiera acceder a esta ronda después de toparse con un Thiem que ya se presuponía un duro obstáculo por su buen rendimiento en tierra batida y su año 2016 donde está experimentando un gran crecimiento que incluso le llevó a ganar en Buenos Aires a un especialista en esta superficie como el español Rafa Nadal.

Federer no estuvo demasiado fino y salvo en el primer set, nunca pudo con la mayor solidez del austriaco, poderoso con su 'drive' (17 de sus 29 ganadores), mientras que el suizo estuvo lastrado una vez más por su gran cantidad de errores no forzados (34) y por no poder imponer su ritmo y su derecha, sin encontrar tampoco las soluciones en su hábitat más natural como es la red.

Pese a todo, el ganador de 18 'Grand Slams' fue con 'break' por delante en el primer parcial, ventaja que sólo le duró un juego porque el centroeuropeo igualó rápidamente. Thiem salvó una situación complicada de 15-40 con 5-5 y logró alcanzar una 'muerte súbita' que le fue favorable (7/2).

A partir de ahí, el austriaco fue superior y no concedió nada con su servicio, aprovechando además su oportunidad en el quinto juego para conseguir una rotura que supo aguantar sin ponerse nervioso para despedir al suizo de la Ciudad Eterna. Un Federer preocupado por su espalda y por recuperar el estado de forma de cara a Roland Garros.

Además, el número dos del mundo, el escocés Andy Murray, superó sin problemas (6-0, 6-4) al francés Jeremy Chardy y por un puesto en semifinales se enfrentará con el belga David Goffin, quien deparó otro de los resultados llamativos de la jornada en Roma, un doble 6-0 sobre el checo Tomas Berdych.