Djokovic: "Ha sido una temporada increíble"

Novak Djokovic celebró su victoria en la final del Abierto de Estados Unidos ante Roger Federer, al que describió como "probablemente el mejor jugador de la historia" y del que dijo que a sus 34 años "sigue mejorando".

"Tengo que señalar mi admiración por Roger. Sigue mejorando, fue un partido muy difícil en un gran torneo", dijo Djokovic antes de recibir el trofeo sobre la pista central de Flushing Meadows.

El serbio destacó el "tremendo respeto" que siente por Federer y por todo lo que ha conseguido y subrayó el desafío que supone siempre enfrentarse a él.

"Sales a la pista a jugar con el que es probablemente el mejor jugador de la historia, y eso añade un poco de presión", admitió el número uno del mundo, que se impuso por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4.

En conferencia de prensa, el serbio dijo que antes de saltar al estadio sabía perfectamente que Federer iba a ser agresivo con su tenis, que iba a tratar de variar mucho su juego y a trabajar para romper su ritmo.

"Pero estaba listo. Estaba listo para la batalla, eso es lo que ha sido. Tres horas, 20 minutos. Nos llevamos al límite, como siempre hacemos", explicó.

Djokovic, además, restó importancia al gran respaldo que el público de Nueva York brindó a Federer durante todo el encuentro.

"Había mucho apoyo para Roger. Algo para mi. Traté de centrarme en los que me animaban. Pero no puedes venir aquí y criticar al público. Al contrario, creo que es lógico esperar que un gran jugador y campeón como Roger tenga la mayoría del apoyo en cualquier sitio en el que juegue contra él", dijo.

Con su victoria, Djokovic logró su décimo título grande y se impuso en tres de los cuatro Grand Slams de 2015.

"Ha sido una temporada increíble. Seguramente con la de 2011 la mejor de mi vida, pero este año estoy disfrutando más que nunca, porque soy marido y padre", explicó el tenista de 28 años.

Federer, que se ha reencontrado con su mejor tenis y jugó su primera final en Nueva York desde 2009, se declaró "muy satisfecho" con su juego y dijo haber tenido dos semanas "maravillosas".

"He disfrutado jugando con Novak, fue un gran partido. Jugar contra un gran campeón como Novak era un gran desafío", señaló el cinco veces ganador del Abierto de Estados Unidos.

Posteriormente, en una rueda de prensa, Federer lamentó las oportunidades que dejó pasar durante el partido, en el que sólo ganó 4 de los 23 puntos de break de los que dispuso.

"Tuve demasiadas oportunidades de romper el servicio, en algunas podría haberlo hecho mejor", reconoció.

Federer se mostró además muy satisfecho con su nivel y dejó claro que piensa seguir dando guerra. En ese sentido, destacó que este domingo se sintió muy bien físicamente, a pesar de que el partido fue largo y duró casi tres horas y media.

"Este es, creo, el partido más largo que he jugado en toda la temporada. Era muy interesante ver cómo lo llevaba. Estoy muy contento, no tuve problemas", explicó. Federer destacó el juego de Djokovic y el palmarés que ya ha acumulado y que, si no pasa nada raro, seguirá aumentando.

"Claramente puede ganar mucho. Ya ha logrado un montón, así que tiene que mantenerse sano y hambriento, pero obviamente uno piensa que va a ganar más", dijo el suizo.