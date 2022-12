Djokovic y su deportación de Australia: "Necesité un par de meses para encontrarme en la pista"

A punto de cumplirse un año de los episodios más traumáticos de la carrera de Novak Djokovic, aquella deportación de Australia por no estar vacunado frente al coronavirus, el jugador serbio ha hablado sobre los malos momentos que pasó tras su expulsión del país australiano.

"Nunca había experimentado nada igual. Necesité un par de meses para encontrarme en la pista, tanto a nivel físico como mental y emocional. Ese es el tiempo que necesite para volver a jugar el tenis que quería", admitió Djokovic en un acto en Marbella.

Y es que el tenista serbio ha tenido que pelear contra los contratiempos que le ha provocado su decisión de no vacunarse frente al covid-19: Djokovic se ha perdido dos Grand Slam (Australia y US Open) y no ha podido disputar la gira por Estados Unidos.

Pese a ello, el ganador de 21 Gran Slam ha logrado ganar este año su séptimo Wimbledon y su sexta Copa Masters, igualando a Roger Federer. El serbio ha finalizado el año como un tiro y espera prolongar su racha de juego y resultados en el comienzo de 2023.

"(Mi mejor nivel) llegó en la parte final del año. Espero alargar este momento de juego. No estoy tan cansado, esa es la verdad. Confío en empezar 2023 igual que he terminado 2022", indicó Djokovic.

Lo que es seguro es que esta vez Djokovic sí podrá disputar el Open de Australia, su Grand Slam favorito y que ha ganado en nueve ocasiones, un récord absoluto.