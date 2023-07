Djokovic arrasa a un irreconocible Sinner y buscará en la final de Wimbledon su 24º Grand Slam

Decidido y sin mostrar ni un atisbo de duda, Novak Djokovic se ha clasificado a su 35º final de Grand Slam de su historia y la novena en Wimbledon, dónde busca empatar a Roger Federer con 8 títulos como el jugador con más títulos en el All England Club.

Un Novak concentrado, certero y agresivo

Jannik Sinner no pudo mostrar ningún tipo de oposición ante el mejor jugador del mundo, el italiano, que el año pasado cayó 2-3 ante el serbio en octavos tras ganar los dos primeros sets, hoy no pudo llevarse ninguno. Y eso que tuvo bolas de break (4), pero las perdió todas, como Hurkacz en cuartos y prácticamente todo el circuito cada vez que se enfrenta al serbio, no supo jugar los puntos decisivos. El transalpino, a diferencia de hace un año, afrontó el duelo con más presión y con un Nole mucho más metido.

El jugador balcánico no titubeó en ningún momento y salió a por el partido desde el primer punto, dominando los intercambios y cometiendo muchos menos errores no forzados que su rival. 6-3 en el primero, 6-4 en el segundo y 7-6 en el tercero para meterse en una nueva final de GS.

Sigue vivo el Grand Slam para Djokovic

Además, Novak podrá seguir aspirando este domingo a conseguir el Grand Slam (ganar los 4 grandes en un año), ya tiene en el bolsillo el Open de Australia y el Roland Garros. Solo Rod Laver en 1962 y 1969 fue capaz de hacerlo en toda la historia del tenis.

Alcaraz o Medvedev, su rival en la gran final

Su rival en la gran final del domingo saldrá del otro duelo de semifinales entre el español Carlos Alcaraz y el ruso Daniil Medvedev, el primero busca su segunda final de GS y la primera aquí; el ruso, por su parte, jugaría su quinta final de un grande pero también sería la primera en Londres. Puedes seguir el partido en directo en la web de Antena 3 Deportes.