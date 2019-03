Djokovic arranca con dudas la defensa del US Open

TENIS US OPEN 2016 | GANÓ 6-3, 5-7, 6-2 y 6-1 A JANOWICZ

El serbio Novak Djokovic tuvo un estreno dubitativo en el US Open, a pesar de su victoria en cuatro mangas ante el polaco Janowicz (6-3, 5-7, 6-2 y 6-1). El actual número uno reconoció que no jugó su mejor tenis: "No fue un partido fácil y mi concentración no estuvo en el mejor nivel". En el resto de la jornada, triunfos plácidos de Raonic y Cilic, y derrotas sorprendentes de Gasquet y Mónica Puig, campeona olímpica en Río.