Carlos Alcaraz - Laslo Djere: Horario y dónde ver el partido de tercera ronda de Roma

Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, se enfrentará al serbio Laslo Djere en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, una fase que el murciano disputará por primera vez en su carrera.

Alcaraz, que viene de tumbar al serbio Dusan Lajovic (6-3 y 6-3) por la vía rápida, no jugó en 2024 por lesión y cayó derrotado en segunda ronda en 2023, ante el húngaro Fabian Marosan, en lo que hasta el momento era su única participación en la tierra batida italiana.

Su segundo desafío en esta edición será el también serbio Laslo Djere, número 64 del mundo que se impuso al estadounidense Alex Michelsen, número 34, en segunda ronda. Carlitos ya tumbó a Djere recientemente en el torneo Conde de Godó, en Barcelona.

Poniendo hincapié en el servicio

En sus últimos entrenamientos, el de El Palmar le ha dado especial importancia a un saque que durante el partido le permitió mantener controlado a Lajovic: "El saque es algo que le estamos poniendo mucho hincapié cada día", ha declarado.

"Es algo muy importante, aquí en tierra quizá no tanto pero aún así es bueno sacar bien y empezar bien los puntos, con iniciativa. He intentado estos días hacer hincapié y sentirme lo mejor posible y creo que ha sido un gran partido en el saque. Me he sentido muy cómodo, con mucho porcentaje, buenas direcciones dentro de lo que cabe y creo que eso da mucha confianza a lo que viene", añadió.

Irá a ver el Lazio vs. Juventus

Este sábado Alcaraz tiene previsto acudir al Estadio Olímpico de Roma a ver el partido entre Lazio y Juventus Turín junto a su amigo Patric, futbolista lazial lesionado del tobillo izquierdo.

"Mañana (sábado) no creo que vaya a visitar Roma, tengo un amigo que vive aquí y juega en el Lazio y vamos a ver el partido ya que podemos ver un partido de la Serie A. Vamos a disfrutar y ya tendremos tiempo de ver Roma, que también me gustaría andar la ciudad y visitarla, ver lo bonito de Roma", dijo.

"Y estaré pendiente de Sinner y su regreso, obviamente", apuntó. El italiano, número 1 del mundo, volverá a las pistas tras el acuerdo de 3 meses de sanción al que llegó con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por su positivo en closteblol en Indian Wells 2024.

Alcaraz-Djere: Hora y fecha del partido

El partido de tercera ronda del Masters 1.000 de Roma entre Carlos Alcaraz y Laslo Djere se disputará este domingo 11 de mayo en un horario todavía por determinar y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión y la última hora de la final.

