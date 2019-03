Carla Suárez pide unidad entre las jugadoras de la WTA para combatir el sexismo

La tenista grancanaria Carla Suárez pidió hoy en Miami a las compañeras del circuito WTA que estén unidas para defender la igualdad entre hombres y mujeres, después de las declaraciones sexistas del exdirector de Indian Wells, Raymond Moore.

"Las chicas estamos haciendo un esfuerzo para tener igualdad en premios, y la WTA ha hecho un gran trabajo y creo que las chicas tenemos que ir a una y seguir luchando por lo que creemos que nos pertenece", dijo Suárez a los medios antes de iniciar esta semana su participación en el Abierto de Miami.

Moore dimitió este lunes tras afirmar el fin de semana que las jugadoras del circuito WTA se "aprovechan del éxito de los hombres" y que deberían "arrodillarse cada noche y dar gracias a Dios por el nacimiento de Roger Federer y Rafa Nadal", pues son los tenistas los que "han llevado el peso de este deporte".

La sexta cabeza de serie en el WTA Premier Mandatory de Miami no quiso alimentar la polémica y dijo que los comentarios sexistas han "estado siempre y seguirán estando" y consideró que es un "debate en el que no deberíamos entrar".

Suárez, que en 2015 alcanzó la final de Miami, en la que cayó ante la uno del mundo, la estadounidense Serena Williams, lamentó no poder llegar al torneo en las mejores condiciones. "La semana pasada me doblé el tobillo y no es la mejor manera de preparar un torneo como Miami, pero el hecho de estar aquí es un paso adelante y, aunque no estoy al 100 %, he podido entrenar casi sin dolor, con alguna molestia, pero estoy preparada para jugar", explicó Carla.

La jugadora española no pudo disputar el torneo de Indian Wells, en el que partía como sexta cabeza de serie, por un esguince de tobillo de grado dos. Este contratiempo frenó el buen momento de Suárez, ganadora este año en Doha, el título más importante de su carrera, aunque Suárez espera poder superar las molestias que arrastra y, una vez que empiece su competición, dar lo máximo de su capacidad.