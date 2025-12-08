Salah incendia Liverpool: "Alguien no me quiere en el club"

El Liverpool atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Mohamed Salah, icono absoluto del club durante la última década, se quedó fuera de la convocatoria para el partido de Liga de Campeones de este martes ante el Inter de Milán… pese a haberse entrenado con normalidad este lunes. Una decisión que llega inmediatamente después de unas explosivas declaraciones del egipcio en las que afirma sentirse desplazado y apunta a un futuro incierto una vez dispute la Copa de África.

El extremo acudió por la mañana a la ciudad deportiva de los reds para completar la sesión previa al viaje a Italia. Sin embargo, su nombre no aparece en la lista de 19 convocados divulgada por Arne Slot. Y el técnico neerlandés podría repetir la exclusión en el siguiente compromiso, frente al Brighton & Hove Albion, antes de que Salah abandone Inglaterra rumbo al torneo continental el próximo 15 de diciembre.

Tres partidos en el banquillo

Tras encadenar tres partidos consecutivos en el banquillo, Salah rompió su silencio con un mensaje directo y demoledor: "Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club en los últimos años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me utiliza como excusa. Así me siento. Está claro que alguien quiere usarme para asumir toda la culpa", afirmó el delantero.

El internacional egipcio, que renovó hasta 2027, insistió en su sensación de desamparo dentro del club. "Me hicieron muchas promesas en verano", abundó, "y ahora estoy en el banquillo tres partidos seguidos. Lo he dicho muchas veces, que tenía una buena relación con el entrenador y ahora no tengo ninguna. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club".

Abre la puerta a un posible adiós

La tensión es tal que Salah no descarta que la Copa de África marque un punto de no retorno: "Le he dicho a mis padres que vengan al partido contra el Brighton. No sé si voy a jugar o no, pero lo voy a disfrutar. Me lo voy a pasar bien porque no sé lo que va a pasar. Voy a estar en Anfield para decir adiós a los aficionados e irme a la Copa África. No sé lo que pasará cuando esté ahí", confesó, dejando abierta la puerta a un posible adiós.

Su rendimiento esta temporada ha quedado muy lejos del nivel que hizo al Liverpool campeón de la Premier League hace solo unos meses. Entonces firmó 29 goles y 18 asistencias; ahora suma únicamente cinco tantos -uno de ellos de penalti- y tres asistencias.

La crisis deportiva tampoco ayuda. El Liverpool es noveno en la Premier League, a diez puntos del líder Arsenal, y ocupa el decimotercer puesto en la clasificación de la Champions League. La situación deportiva, unida a las declaraciones de Salah y su exclusión de la lista, dibujan un escenario explosivo en Anfield justo antes de un tramo decisivo de la temporada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.