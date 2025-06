Alcaraz señala al juez de silla: "Ha querido tener el protagonismo"

Carlos Alcaraz no ocultó su incomodidad con la regla del tiempo al sacar durante su exigente partido ante Jaume Munaren Queen's, que se extendió durante tres horas y media y le acarreó una advertencia (‘warning’) por tardar en reanudar el juego. Tras el encuentro, el murciano aseguró en rueda de prensa que esta norma debería ser revisada.

"Yo pienso que sí", respondió Alcaraz cuando fue preguntado si sería conveniente cambiar la normativa. "Tienen que tener también un poquito de mano izquierda con eso. Llevamos tres horas de partido, acabamos un punto largo en la red, deberían de tener un poco de mano y darnos algo más de tiempo", argumentó.

Se queja de que no tienen tiempo

El número 2 del mundo insistió en que muchas veces los jugadores no tienen tiempo suficiente para preparar el siguiente punto. "Hay muchas situaciones en las que todo va lento y el tiempo corre, y nosotros no nos podemos preparar cara al siguiente punto. Cuando no te puedes preparar de la manera correcta al siguiente punto, no lo puedes jugar de la manera correcta, entonces creo que para el espectáculo no es lo mejor", explicó.

"Yo intento ir lo más rápido posible. No recuerdo la última vez que me pusieron 'warning' por tiempo"

"No es lo bonito y para nosotros tampoco. Yo personalmente intento ir lo más rápido posible. No recuerdo la última vez que me pusieron 'warning' por tiempo y en la primera ronda no tuve ningún tipo de problema. Hoy he tenido varios problemas con ello. No lo entiendo", añadió visiblemente molesto.

Además, el murciano apuntó hacia la jueza de silla como posible origen del conflicto. "También creo que es un problema de la juez de silla, que quizás ha querido tener el protagonismo hoy, pero bueno es una regla que debería de cambiar", sentenció.

Rendimiento en hierba

Más allá de la polémica, Alcaraz valoró positivamente su rendimiento sobre la hierba. "Hay poco tiempo para adaptarte a esta superficie, para entrenar, para hacerte a cómo moverte, cuanto más tiempo pases en pista mucho mejor. Tres horas y media tampoco era necesario, pero obviamente este partido me ayuda mucho de cara a lo que viene", explicó.

"Me ha dado un 'feedback' muy positivo de cara a lo que tengo que mejorar, a lo que tengo que hacer. He jugado un tenis mucho mejor que en la primera ronda. Me he sentido mucho mejor en cuanto a movilidad", concluyó el tenista español.

