Muere Nassur Bacem repentinamente a los 27 años durante un partido en Portugal

El defensa del Moncarapachense falleció en pleno encuentro en el Algarve: "Declaró sentirse mal, cerca del banquillo del Imortal, y se desplomó".

El futbolista Nassur Bacem

El futbolista Nassur Bacem Redes

El fútbol portugués está de luto por la muerte de Nassur Bacem, defensa de 27 años del Moncarapachense, que falleció este martes tras desplomarse durante un partido oficial en el Algarve.

El suceso ocurrió en el Estadio Municipal de Olhão, durante el encuentro de cuartos de final de la Copa de la Asociación de Fútbol del Algarve ante el Imortal.

Según informa el diario A Bola, el futbolista cayó inconsciente a los 27 minutos de juego víctima de una parada cardiorrespiratoria, lo que provocó la suspensión definitiva del partido.

Desfibrilador

Bacem fue atendido de inmediato sobre el césped por los servicios médicos del club y se activaron las maniobras de reanimación mientras se utilizaba el desfibrilador del estadio.

Los servicios de emergencia del INEM llegaron al recinto aproximadamente 18 minutos después y trasladaron al jugador al hospital de Faro, donde únicamente se pudo certificar su fallecimiento. En los próximos días se le practicará la autopsia.

El vicepresidente del Moncarapachense, João André, explicó lo sucedido en declaraciones a Record: "El jugador declaró sentirse mal, cerca del banquillo del Imortal, y se desplomó. Fue asistido de inmediato por nuestro equipo médico (un médico y un fisioterapeuta), quienes le realizaron maniobras de reanimación y utilizaron el desfibrilador disponible en el estadio. Posteriormente, llegó un equipo del INEM y una ambulancia".

Amplia carrera

Nassur Bacem contaba con una amplia trayectoria en el fútbol portugués. Se formó en las categorías inferiores de clubes como Recreio de Águeda, Sporting, Gafanha, Académica, Sporting de Braga y Leixões, y en su etapa sénior defendió las camisetas de Matosinhos, Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital, Camacha y, actualmente, el Moncarapachense.

La noticia ha causado una profunda conmoción en el fútbol regional y entre los clubes en los que militó, que han comenzado a mostrar públicamente sus condolencias por la repentina pérdida del jugador.

