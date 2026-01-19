Alcaraz - Hanfmann: Horario y dónde ver el partido de segunda ronda del Open de Australia en directo

Carlos Alcaraz arrancó el Open de Australia con una victoria sólida y sin sobresaltos ante el australiano Adam Walton, confirmando desde el primer día su condición de número 1 del mundo y su ambición en Melbourne.

El murciano se impuso por 6-3, 7-6(2) y 6-2 en un partido en el que fue claramente de menos a más. Desde el inicio mostró autoridad y control del juego, aunque Walton logró crecer con el apoyo del público y forzar el 'tie-break' en el segundo set. Ahí, Alcaraz volvió a imponer su jerarquía para encarrilar definitivamente el encuentro.

Con el partido ya a su favor, el español no levantó el pie del acelerador en la tercera manga y cerró el duelo con solvencia, firmando un debut convincente en el primer Grand Slam del año.

Discapacidad auditiva

En la segunda ronda, Alcaraz se medirá al alemán Yannick Hanfmann, número 102 del ranking ATP, que superó al estadounidense Zachary Svadja en cuatro sets tras casi tres horas de batalla. Será el segundo enfrentamiento entre ambos en el circuito, después del duelo disputado en 2023 en el ATP 500 de Pekín, donde el murciano se impuso por 6-4 y 6-3.

Hanfmann, de 34 años, llega a la cita marcado por una historia personal singular: sufre una discapacidad auditiva que le permite escuchar aproximadamente un 60%. Pese a ello, no utiliza audífono durante los partidos, ya que siempre ha competido en silencio en la pista y el cambio le resulta difícil de asumir.

En lo deportivo, el alemán aún no ha logrado conquistar ningún título ATP, pero afronta el reto de medirse de nuevo al actual número 1 en un escenario tan exigente como el Open de Australia, donde Alcaraz ya ha dejado claro que ha empezado el año con paso firme.

Horario y dónde ver el Alcaraz - Hanffman

El partido de segunda ronda del Open de Australia 2026 se disputará el próximo miércoles 21 de enero en un horario todavía por confirmar. El partido entre Carlos Alcaraz y Yannick Hanfmann se podrá seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo y la última hora del torneo.

