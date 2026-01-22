Moutet pierde los papeles antes de enfrentarse a Alcaraz: raquetazo a la cámara

El francés Corentin Moutet, que este viernes se enfrenta al español Carlos Alcaraz en la tercera ronda del torneo individual del Open de Australia, lanzó su raqueta contra una cámara en el transcurso del partido de dobles que disputaba este jueves junto a su compañero Luca Sánchez contra los australianos Alex Bolt y Dane Sweeny.

Tras cometer un error, el francés, conocido por sus excentricidades en la pista más que por sus resultados, voló su raqueta tras fallar una acción e ir por debajo en el marcador en uno de los fondos y dio a una cámara del recinto.

Fue una acción de frustración que mostró el comportamiento que ocasionalmente desarrolla el jugador que cuenta con un numeroso historial de acciones antideportivas en el circuito. Moutet se enfrentará a Alcaraz en el encuentro de tercera ronda, previsto en el segundo turno de la pista central.

Número 37 del ranking ATP

Carlos Alcaraz afronta su enfrentamiento con el francés Corentin Moute por primera vez. Nunca se han visto las caras sobre la pista. El francés de 26 años, nacido en París, ocupa el puesto 37 del ranking y nunca ha llegado a situarse entre los treinta mejores del mundo.

No ha ganado título alguno a lo largo de su carrera y las tres finales que ha disputado terminaron en derrota: Doha en el 2020 contra el ruso Andrey Rublev y Mallorca y Almaty, en el 2025, superado por el neerlandés Tallon Griekspoor y el ruso Daniil Medvedev, respectivamente.

Larga lista de excentricidades

El francés Corentin Moutet se convirtió en el rival de Carlos Alcaraz en la tercera ronda del Abierto de Australia al superar al estadounidense Michael Zheng que se retiró lesionado cuando el galo ganaba por 3-6, 6-1, 6-3 y 2-0 y habían transcurrido dos horas de partido. Previamente, en primera ronda, superó al austríaco Tristan Schoolkate por 6-4, 7-6 y 6-3.

"Espero dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Nos vamos a divertir"

Moutet, en la pista, es un jugador con una larga lista de excentricidades. Más conocido por la situaciones que protagoniza con la grada y con sus rivales que por sus resultados deportivos.

"Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir", aventuró el número uno del mundo sobre su próximo encuentro.

100 partidos de Grand Slam

Carlos Alcaraz busca avanzar a octavos en el Open de Australia en lo que será su partido número 100 en torneos Grand Slam. El jugador, que a sus 22 años es el número 1 del mundo, afronta su vigésima participación en cuadros finales de los campeonatos principales del circuito ATP y persigue el que sería su primer título en Melbourne.

El pupilo de Samuel López, que en esta edición de la cita oceánica se impuso al local Adam Walton por 6-3, 7-6 (2) y 6-2 y después al alemán Yannick Hanfmann por 7-6 (4), 6-3 y 6-2.

"No cambio mi identidad"

Moutet destaca por un estilo poco convencional. Saques por debajo, dejadas y cortados más habituales de lo normal: "Voy a tener que jugar bien, eso seguro, porque Alcaraz es uno de los mejores jugadores del mundo. A partir de ahí, no cambio mi identidad. Mi identidad es lo que me hace mejor jugador", avisa.

"No voy a cambiar nada y solo voy a intentar hacerlo lo mejor posible", añadió el galo que insistió en que Alcaraz es "un jugador joven y que es favorito. Es un reto difícil de superar. es uno de los mejores del momento".

