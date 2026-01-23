Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz iguala un récord impensable de Björn Borg en grand slam

El tenista murciano firma ante Moutet su victoria 87 en sus primeros 100 partidos de grand slam, una cifra que solo había logrado Björn Borg en toda la historia.

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Moutet en el Open de Australia

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Moutet en el Open de AustraliaEfe

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz va a ritmo de leyenda en la historia del tenis. El murciano se deshizo este jueves del francés Corentin Moutet (6-2, 6-4 y 6-1) en la tercera ronda del Open de Australia y alcanzó las 87 victorias en sus primeros 100 partidos de grand slam, un registro que solo había logrado Björn Borg. El ganador de seis grand slam con tan solo 22 años deja por detrás a tenistas de la talla de John McEnroe (86-14), Rafa Nadal (86-14), Jimmy Connors (85-15), Ken Rosewall (85-15), John Newcombe (84-16), Arthur Ashe (83-17) y Jim Courier (83-17).

Carlos Alcaraz (ESP) 87- 13 | 3R Open de Australia 2026 (venció a Moutet

Bjorn Borg (SWE) 87- 13 | 3R Roland Garros 1979 (venció a Moore)

John McEnroe (USA) 86-14 | 1R Roland Garros 1984 (venció a de la Peña)

Rafael Nadal (ESP) 86-14 | SF Australia 2010 (venció a Verdasco)

Jimmy Connors (USA) 85-15 | CF US Open 1978 (venció a Gottfried)

Ken Rosewall (AUS) 85-15 | CF Australia 1977 (venció a Edmondson)

John Newcombe (AUS) 84-16 | CF Australia 1976 (venció a Case)

Arthur Ashe (USA) 83-17 | 2R US Open 1975 (venció a V. Amritraj)

Jim Courier (USA) 83- 17 | 3R Roland Garros 1994 (venció a Björkman)

El tenista de El Palmar, campeón de dos Roland Garros (2024 y 2025), dos Wimbledon (2023 y 2024) y dos US Open (2022 y 2025) busca en Melbourne su primer Open de Australia y completar el Career Grand Slam con tan solo 22 años, para convertirse en el jugador más joven de la historia en lograrlo.

Si Alcaraz levanta el título el próximo domingo de julio en la Rod Laver Arena también sumaría su séptimo grand slam a los 22 años, lo que le colocaría como el más precoz en conseguirlo con 22 años, por los 23 años y 4 días de Bjorn Borg, quien ganó su séptimo título de Grand Slam en Roland Garros de 1979.

