Con 8-8 en el supertiebreak va Davidovich y hace algo inaudito: "Me he cagao"

Alejandro Davidovich, número 34 de la ATP, perdió este sábado una gran oportunidad de estar en octavos de final de Wimbledon. El malagueño cayó ante Holger Rune (6º) en el supertiebreak definitivo del quinto set y tras casi 4 horas de partido. A Alcaraz le salió cara horas antes.

Partidazo el que nos volvieron a ofrecer Davidovich y Rune, el segundo enfrentamiento entre ambos tras la increíble victoria del español en la pasada edición del Mutua Madrid Open. Y hoy tuvo la victoria en sus manos, desperdició 2 puntos de partido al resto y varias diferencias holgadas en el desempate final (6-2, y 8-5, gana el que llegue a 10 con diferencia de 2). El danés aguantó las embestidas y terminó alzándose con la victoria.

Un saque por debajo con 8-8 en el tiebreak del 5º set

Sin embargo, llamó y mucho la atención el desenlace del 17º punto del ya mencionado supertiebreak. Davidovich, tras encajar 3 puntos seguidos (del 8-5 al 8-8) decidió hacer un saque por debajo al que Rune llegó sin problemas para después sobrepasar al español con una derecha cómoda.

La reacción del público lo dijo todo, y la cara de Foki más... Miró a su box intentando encontrar un apoyo en la distancia tras una decisión que le costó muy cara. Rune sentenció el partido segundos después. Lo peor para Alejandro es que tuvo la victoria en su mano en varias ocasiones y fue en el momento clave cuando no encontró solución a su bloqueo mental, el cual reconoció en rueda de prensa.

"Me he cagado, no quería jugar el punto..."

"Me he cagado, como diría un andaluz. No quería jugar el punto. Estaba temblando y es una experiencia más que me llevo. No sé qué hubiese pasado si hubiera jugado valiente. La próxima vez será", fueron las primeras declaraciones de un Davidovich muy sincero.

Sobre el impacto que ha tenido su saque por debajo en las redes sociales... "No tengo redes por bienestar mental con lo que no me puedo imaginar lo que están diciendo de mí. Se pasan muchas horas en eso y quizás es mejor dedicar el tiempo a leer o hacer otras cosas más eficientes. Yo no he perdido el partido por ese golpe. Había tenido dos pelotas para ganar antes. Él ha subido primero a la red y después me ha hecho un buen saque", sentenció Davidovich, que pese a jugar un gran nivel de tenis no ha podido avanzar de 3º ronda en ninguno de los 3 Grand Slams de este año.