Subir montañas para superar el suicidio de un hijo, la historia de Paco Carcavilla: "Ha sido mi mejor terapia"

En los últimos cuatro años, Paco Carcavilla ha tenido que aprender a vivir, otra vez. En 2020, su hijo Mario se suicidó con 19 años. La familia recibió uno de esos mazazos para los que nadie está preparado. Sin más experiencia que un "paseo de dominguero", este navarro se refugió en la montaña siendo un novato. A mediados de julio, comandó una expedición que ascendió el Gran Paradiso en los Alpes italianos. Un pico de 4.061 metros en homenaje a las 4.097 personas que se quitaron la vida en España en 2022. La de Paco es una de tantas historias que cobran más relevancia en un día como este domingo 10 de septiembre, en el que se ha conmemorado el Día mundial de la prevención del suicidio.

"Siento una emoción inmensa cuando hago cima. No sé si es buscar el estar más arriba para acercarme a él", cuenta Paco en una entrevista con Antena 3 Deportes. Las lágrimas que derramó al coronar la montaña hablan por sí solas. Además, llevó consigo una camiseta con la cara de su hijo para sentirle todavía más cerca a los pies de la Virgen María que impera en lo alto del Gran Paradiso.

"Cuando hago cima siento a mi hijo más cerca"

Eso sí, coronar un monte en los Alpes no es una cuestión menor. El navarro formó parte de un equipo de once personas que componían el Reto 4.000: Una vida, vívela, aunque solo ocho hicieron cima. Detrás hay horas de preparación y que nada fallara. El aspecto que más preocupó fue la meteorología y la ascensión no estuvo exenta de sufrimiento: "Nos granizó, tronaba y había un aire helador". Paco explica que quiere ejemplificar un descenso en la cifra de suicidios: "No es el subir esos picos, sino simbolizar la bajada de los 4.000".

3x3.000, su primer reto

No obstante, el reto del Gran Paradiso ha sido su segunda aventura en alta montaña. Su primer proyecto lo motivó la preocupante tendencia de gente que se había quitado la vida en España: "Se cumplían 30 años por encima de los 3.000 suicidios anuales". Cifras chocantes que promovieron a Paco a crear el Proyecto 3x3.000: Una vida, vívela. Lo completó con ascensiones en el Pirineo al Aneto (3.404 metros), Monte Perdido (3.355) y Taillón (3.144) a lo largo del año 2022.

Ambos proyectos nacieron de una persona que no tenía experiencia como montañero, pero al que le movían las ganas de cambiar las cosas. "Desde el sofá de casa no te hacen caso", admite y eso que sólo había hecho "el típico paseo de dominguero". Ni se imaginaba que un día hollaría un cima en los Alpes en un cambio de estilo de vida que le ha llevado a dejar de fumar.

"Reclamamos un plan nacional de prevención del suicidio"

Comenzó ascendiendo el Moncayo, monte cercano a Cascante, donde reside con su familia los fines de semana. Llevaba un belén en homenaje a su hijo y allí conoció a la gente que le apoyó para emprender nuevas formas de concienciar. En esta historia, juega un papel muy importante Besarkada - Abrazo, la asociación navarra que apoya y ayuda a las personas afectadas por el suicidio de un ser querido, ya que han acompañado a la familia Carcavilla en sus momentos más duros.

Dos retos con mucho significado en sus números con los que se ha marcado dos objetivos principales. El primero, "homenajear a todas las víctimas de suicidio" y el segundo mandar un mensaje a las autoridades: "Reclamamos un plan nacional de prevención del suicidio". Paco Carcavilla ya trabaja en otras iniciativas deportivas que continúen expandiendo

Con el tiempo ha encontrado en la montaña "la mejor terapia" cuando con la pérdida de su hijo Mario, le tocó empezar de cero: "Me ha supuesto mucho en el aprendizaje de volver a vivir".