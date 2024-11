Sebastián Coe, sobre la polémica con la boxeadora argelina Imane Khelif: "Corremos el riesgo de perder el deporte femenino"

Los casos de la boxeadora argelina Imane Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, quienes ganaron la medalla de oro en boxeo femenino en los JJOO de París 2024 a pesar de fallar las pruebas de género en los Mundiales del pasado año, ha generado un profundo debate sobre la elegibilidad de género en las citas olímpicas. Sebastián Coe, presidente de World Athletics y candidato al Comité Olímpico Internacional (COI), se ha pronunciado al respecto en una entrevista a AFP en la que advierte sobre la necesidad de "protegemos el deporte femenino".

"Si no protegemos el deporte femenino y no contamos con un conjunto de políticas claras e inequívocas para hacerlo, corremos el riesgo de perder el deporte femenino. Personalmente, como presidente de un deporte olímpico (atletismo), no estoy preparado para que eso ocurra", afirmó Sebastián Coe a AFP.

"Las federaciones internacionales esperan que ese panorama lo cree el movimiento olímpico. Se trata si se quiere de un asunto compartido, pero creo que el liderazgo y el impulso debe venir desde el movimiento olímpico", apunta el candidato a suceder a Thomas Bach.

Sebastián Coe aclara que lleva "toda la vida" entrenándose "para este papel", el de presidir el COI.

"De hecho, prácticamente desde que tenía 11 años, cuando me calcé por primera vez unas zapatillas de correr. Tengo una visión. Y lo que es más importante, tengo un plan para la próxima generación del movimiento olímpico. Así que, sí, creo que estoy muy bien equipado para ese papel", señala el extaleta.

"Tenemos que mirarnos a nosotros mismos como movimiento y preguntarnos si estamos aprovechando al máximo las habilidades y experiencias de los colegas con los que me siento en las sesiones y congresos", asegura COE.

"Y no estoy seguro de que lo estemos haciendo, y no creo que tengamos las estructuras adecuadas que nos permitan hacerlo de forma óptima", concluye el extaleta y presidente de World Athletics.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com