Sam Ruthe, el prodigio de 15 años que pulveriza la barrera de los 4 minutos en la milla

El neozelandés Sam Ruthe ha entrado en la historia del atletismo al convertirse en el corredor más joven en completar una milla en menos de cuatro minutos. Con un tiempo de 3:58.35, este joven talento no solo rompió su propia marca, sino que también destronó el récord que ostentaba el noruego Jakob Ingebrigtsen, quien en 2017 logró la misma hazaña con 3:58.07 a los 16 años y 250 días.

"¿De verdad puedo lograrlo?"

Tras la carrera, Ruthe compartió sus sensaciones en un momento que quedará grabado en su memoria: "En realidad, solo pensaba: '¿Qué tan bien me siento? ¿Se me están cansando las piernas? ¿De verdad puedo lograrlo?'. Y luego, a lo largo de la carrera, me sentí cada vez más seguro, así que es bastante bueno. Sin duda, lo he disfrutado muchísimo, con toda la gente aquí apoyándome", expresó con emoción.

El joven corredor, que logró este hito apenas 24 días antes de cumplir 16 años, mejoró considerablemente su mejor marca personal de 4:01.72, establecida en el Cooks Classic de Whanganui en enero.

Rodeado de su círculo más cercano, Ruthe destacó la importancia del apoyo recibido: "Sí, es genial tener a mis amigos y familiares ahí, eso hace que sea mucho mejor tener gente con quien celebrarlo y estar conmigo", afirmó.

Mientras el mundo del atletismo sigue sorprendiéndose con su rendimiento, Ruthe aún asimila la magnitud de su logro: "En realidad me siento muy bien, como si apenas estuviera empezando a asimilar lo importante que fue esa carrera".

Cam Myers: 3:55.44 con 16 años

Con este récord, Ruthe se suma a la lista de prodigios de la milla, una prueba que ha visto brillar a jóvenes talentos como el propio Ingebrigtsen y el australiano Cam Myers, quien actualmente ostenta la mejor marca para un corredor de 16 años con 3:55.44.

